63-jähriger Motorradfahrer muss nach Unfall in Dinkelscherben ins Dillinger Krankenhaus

Dinkelscherben/Dillingen

Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein Unfall ereignete sich am Freitagabend bei Dinkelscherben: Als ein Auto vor ihm halten wollte, bemerkte ein Motorradfahrer das zu spät und fuhr auf den Wagen auf.
    • |
    • |
    • |
    Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Dinkelscherben gestürzt . Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.
    Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Dinkelscherben gestürzt . Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

    Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer war am Freitagabend um 18.50 Uhr auf der Staatsstraße von Dinkelscherben in Richtung Steinkirch unterwegs. Vor ihm war ein Auto, in dem ein 61-Jähriger saß. Als der nach links Richtung Fleinhausen in die Römerstraße einbiegen wollte, musste er seinen Wagen aufgrund des Gegenverkehrs kurzfristig anhalten.

    Der Motorradfahrer wird ins Dillinger Krankenhaus gebracht

    Der Kradfahrer bemerkte dies, trotz ausreichendem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, aus Unachtsamkeit zu spät. Laut Polizeibericht fuhr er auf den Pkw auf und stürzte. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt und musste in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

