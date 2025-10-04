Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer war am Freitagabend um 18.50 Uhr auf der Staatsstraße von Dinkelscherben in Richtung Steinkirch unterwegs. Vor ihm war ein Auto, in dem ein 61-Jähriger saß. Als der nach links Richtung Fleinhausen in die Römerstraße einbiegen wollte, musste er seinen Wagen aufgrund des Gegenverkehrs kurzfristig anhalten.

Der Motorradfahrer wird ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Der Kradfahrer bemerkte dies, trotz ausreichendem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, aus Unachtsamkeit zu spät. Laut Polizeibericht fuhr er auf den Pkw auf und stürzte. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt und musste in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. (AZ)