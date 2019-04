18.04.2019

64-Jährige Mofafahrerin wird leicht verletzt

67-Jähriger Autofahrer übersieht die Frau auf ihrem Mofa

Eine 64-jährige Mofafahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.20 Uhr in Gersthofen leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei bog ein 67-jähriger Autofahrer aus der Berliner Straße kommend, nach links in Richtung Gersthofen ab. Dabei nahm er der 64-jährigen Frau, die mit ihrem Mofa auf der Staatsstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Touchieren des Mofas stürzte die Frau zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. (elhö)

