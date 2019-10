vor 54 Min.

64 Jahre im Kirchenchor

Abschied für Tenor Josef Schuster

Nach 64 Jahren als Tenorsänger im Kirchenchor Affaltern und 40 Jahren im Kirchenchor Bonstetten wurde nach dem Erntedankgottesdienst in Affaltern Josef Schuster von seinen Chormitgliedern verabschiedet. „Mögen Engel dich begleiten auf deinen weiteren Wegen“ sang ihm der Kirchenchor, mit dem er „so verwurzelt“ ist, dass es ihm sichtlich schwer fiel, im Mittelpunkt der Ehrung zu stehen. Nichtsdestotrotz freute er sich, dass die langjährige Chorleiterin Birgitta Miller mit ihren Sängerinnen ihn noch einmal in ihre Mitte nahm. Wie viele Proben, wie viel Sangestreue und wie viel Glaubensfestigkeit hinter einem solchen Jahrzehnte langen Einsatz in der „Musica sacra“ stehen, vermag man sich kaum vorzustellen. Gerne hätte Josef Schuster noch weitergemacht, wenn es ihm seine Gesundheit erlaubt hätte. Die ganze Pfarrgemeinde hat allen Grund, Josef Schuster dankbar zu sein, darüber sind sich seine Chorfreunde einig. (user)

