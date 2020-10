vor 56 Min.

66-Jährige übersieht in Zusmarshausen Auto beim Rückwärtsfahren

Weil eine 66-Jährige beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto übersieht, kommt es zu einem Unfall in Zusmarshausen.

Beim Rückwärtsfahren hat eine 66-Jährige am Dienstagmittag in Zusmarshausen offenbar ein anderes Auto übersehen. Wie die Polizei berichtet krachte die Frau, die von ihrem Grundstück an der Marktstraße rückwärts ausparkte, mit dem Wagen eines 30-Jährigen zusammen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5500 Euro. (kinp)

