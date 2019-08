vor 44 Min.

660000 Euro für Meitingen

Fördergeld fließt auch ins Haus der Musik

Gute Nachrichten für Meitingen: Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr teilte am Freitag mit, dass Fördergelder in Höhe von 660000 Euro in die Marktgemeinde fließen. Das Geld stammt aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ und ist für das Projekt „Ortskern“ gedacht.

Bürgermeister Michael Higl erklärte auf Nachfrage, was gemeint ist. „Der Löwenanteil des Geldes ist für die Realisierung des Hauses für Musik gedacht.“ Daneben gebe es weitere Maßnahmen wie die Untersuchungen, wie das Bahnhofsumfeld einmal aussehen soll.

Damit Meitingen Fördergelder aus dem Topf „Soziale Stadt“ beziehen kann, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. Dazu gehört unter anderem ein „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“, kurz ISEK genannt. Dieses zeigt auf, wie Meitingen in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden soll – und zwar unter Einbeziehung sozialer Gesichtspunkte. (elhö)

