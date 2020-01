vor 57 Min.

70-Jährige aus Stadtbergen wird nicht mehr vermisst

Am Donnerstag suchte die Polizei zeitweise nach einer 70-jährigen Frau. Sie ist stark dement, wurde aber am Abend wieder gefunden.

Am Donnerstag suchte die Polizei tagsüber nach einer 70 Jahre alten Frau. Sie wurde ab 11.40 Uhr vermisst, wurde aber am späten Nachmittag wieder in der Innenstadt gefunden. (AZ)

Themen folgen