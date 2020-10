vor 19 Min.

70-Jähriger übersieht vorbeifahrenden Wagen

Beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt in Gessertshausen hat es am Mittwochmorgen gekracht. (Symbolfoto)

Unfall in Gessertshausen: Beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt hat ein Mann am Mittwochmorgen ein vorbeifahrendes Auto nicht gesehen.

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in Gessertshausen hat es am Mittwochmorgen gekracht. Die Polizei berichtet, dass ein 70-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt in der Schulstraße fahren wollte. Dabei übersah er wegen parkender Autos offenbar einen vorbeifahrenden Wagen und streifte diesen leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1300 Euro. (kabe)

Themen folgen