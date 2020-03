11.03.2020

70 Jahre aktiv gesungen

Baiershofer Sänger blicken zurück und ehren treue Mitglieder

Für 40 Jahre aktive Sängertätigkeit erhielten Andrea Lechner, Linda Weschta und Karl Mayer sowie für 70 Jahre Franz Finkel vom Chorverband Dillingen eine Urkunde mit Anstecknadel sowie vom Verein Sachpreise. Nach dem Motto „Grüß Gott und Hallo“ und „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“ begann die fällige Generalversammlung des Gesangvereins Gemütlichkeit Baiershofen im Bürgerhaus mit einigen Liedern. Vorsitzender Anton Bunk bedankte sich besonders bei den Geehrten, denn neben dem Gesang sind sie auch noch im Vorstand vertreten.

In seinem Rückblick erinnerte er, dass sich die Sänger zu 21 Proben unter Leitung von Karl Mayer getroffen hatten. Fünf weltliche und vier kirchliche Feste verschönerten sie mit ihrem Gesang und dreimal waren sie mit ihrer Fahne unterwegs. Erfreut berichtete er, dass mit Eva und Christoph Mayer sich zwei junge Sänger dem Gesangverein angeschlossen haben.

Dankesworte richtete er an alle, die das ganze Jahr über das Vereinsleben mitgestalten. Nach dem positiven Kassenbericht wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Bürgermeister Bernhard Walter nannte das Vereinsleben als gute Freizeitbeschäftigung. Die Gemeinde ist besonders stolz auf die Gesangvereine, denn die Chöre der Pfarreiengemeinschaft Altenmünster/Violau gestalteten die adventliche Stunde in der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Violau. (fmi)

