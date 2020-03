vor 19 Min.

70 Jahre bei der Feuerwehr

Außergewöhnliche Ehrungen gab es in Anhausen

Ein Highlight jagte das andere im Jahr 2019, so begann der 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Anhausen Jürgen Pfisterer seinen Bericht über das Jahr 2019 bei der Jahreshauptversammlung. Am 27. Februar brachte man das neue Auto nach Anhausen, danach folgten über das ganze Jahr hinweg knapp 50 Übungen für die Maschinisten, die Atemschutzgeräteträger sowie die gesamte Mannschaft. So konnte man sicherstellen, dass die 38 männlichen und sieben weiblichen Aktiven so schnell und gut als möglich auf dem neuen LF10-16 Allrad geschult wurden.

Das Fachwissen stellte die Anhauser Feuerwehr bei sechs Brandeinsätzen, drei technischen Hilfeleistungen, sowie zwei Verkehrsabsicherungen sogleich unter Beweis.

Theresa Lohner als Jugendleiterin informierte über den Nachwuchs der Anhauser Wehr. Wöchentlich kamen die drei Mädchen und neun Buben im Alter von zwölf bis 17 Jahren zur Übung.

Der Jahresrückblick des Vereins durch Vorsitzenden Heinz-Georg Ebert fiel ebenfalls durchweg positiv aus. Fast jeden Monat gab es eine Veranstaltung. Entsprechend hat der Verein trotz der Investitionen in das neue Auto eine fast ausgeglichene Kasse. Ebert lobte die gesamte Gemeinschaft aller aktiven und passiven Mitglieder, die an einem Strang gezogen hatten.

Bevor die Ehrungen anstanden, wurde Johann Kraus nach über 20 Jahren auf unterschiedlichen Posten aus dem Vorstand verabschiedet. Geehrt wurden Ludwig Spengler und Johann Scherer (nicht anwesend) für 70 Jahre Mitgliedschaft, Karl Streher für 60 Jahre, Georg Kraus, Horst Marxmüller, Klaus Pfisterer, Hubert Sedlak und Josef Sues für 40 Jahre.

Unter Leitung von Bürgermeister Peter Högg wurde anschließend die gesamte Führungsmannschaft neu gewählt. Jürgen Pfisterer und Markus Jenetzke bleiben 1. und 2. Kommandant, Heinz-Georg Ebert und Julia Bayer haben die Posten der Vorsitzenden, Klaus Pfisterer bleibt Kassenwart, Lutz Weigelt folgt Johann Kraus als Kassenwart. Georg und Karl Kraus, Sebastian Lohner, Horst Marxmüller und Florentin Schmid komplettieren den Vorstand als Beisitzer. Dazu wurden Paulina Schmid und Tobias Bönisch mit der neu geschaffenen Funktion der Vertrauensleute betraut.

Nach der Versammlung zeigte Norbert Polsner noch einen selbst gedrehten und erstellten Film über das Ochsenfest, abgehaltene Übungen sowie den Tag der offenen Tür.

