13:00 Uhr

70 Kinder bauen sich in Biberbach eine kleine Stadt

Das Stadtbauspiel (auf diesem Bild in Gersthofen) gehört zu den ganz beliebten Punkten im Ferienprogramm. In Biberbach ist für diesen August ein ganz besonderes geplant.

Plus In den Ferien kommt das Stadtbauspiel in die Marktgemeinde - wenn die Corona-Lage es zulässt. Wegen einer anderen Sache gab es im Gemeinderat Kopfschütteln.

Von Sonja Diller

Im August kommen die Baumeister nach Biberbach. Bis zu 70 Kinder werden sich ihre eigene Stadt bauen und das Leben darin testen. Das kündigte die Jugendbeauftragte des Biberbacher Gemeinderats, Katharina Motzet, in der jüngster Sitzung an. Als Ferienspaß ist das beliebte Stadtbauspiel des Kreisjugendrings schon eine bekannte Größe im umfangreichen Programmangebot. In Biberbach wird es aus Anlass des 950. Ortsjubiläums sogar eine historische Stadt werden. Ruhig gelegener „Baugrund“ ist ein Teil des Parkplatzes am Sportgelände. Dass das Riesenpuzzle unter fachkundiger Anleitung der Betreuer des Kreisjugendrings trotz der Pandemie stattfinden kann, „hoffen wir sehr,“ so Motzet. „Im Sommer und im Freien stehen die Chancen dafür gut.“ Einzige Einschränkung: Coronabedingt kann der Ferienspaß nicht mit Übernachtung angeboten werden. Das wird dem Gemeinschaftserlebnis allerdings keinen Abbruch tun, ist Motzet überzeugt. Eifrige Baumeister im Alter von 6 bis 12 Jahren können sich bis zum 9. Juli über die Homepage des Kreisjugendrings Augsburg-Land zur Teilnahme anmelden. Wenn es zu wenige Plätze für alle Bewerber gibt, haben die Kinder aus dem Veranstaltungsort Biberbach Vorrang. Häuslebauer bekommt unerwartet Probleme Im Biberbacher Ortsteil Markt steht seit knapp 100 Jahren ein Wohnhaus in der Schlossstraße 26. Ganz genau weiß man nicht mehr, wann es gebaut wurde. Vor zwei Jahren wurde es verkauft und der neue Besitzer ging davon aus, dass ein Neubau im selben Baufeld kein Problem darstellen wird. So sah das auch die Gemeinde. Der Besitzer riss das alte Haus ab und begann mit der Vorbereitung auf den Neubau. Dann begannen die Probleme. Es handle sich um ein Grundstück im Außenbereich, befand die Baubehörde im Landratsamt. Für ein Vorhaben an dieser Stelle gebe es keine Baugenehmigung. „Für mich völlig unverständlich,“ so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Den Bauwerber möchte man nun nicht im Regen stehen lassen, sondern mit der Aufstellung einer Einbeziehungssatzung das Bauvorhaben ermöglichen, erklärte er. Man habe ein Jahr lang versucht, das Problem anderweitig zu lösen. Doch seien die damaligen Bauunterlagen nicht mehr auffindbar und die offensichtlichen Indizien für die Wohnnutzung der Liegenschaft erkenne das Landratsamt nicht als Grundlage für eine Baugenehmigung an. Thomas Fischer (FW) sah „keine Logik“ hinter der Entscheidung der Kreisbehörde. Edith Neidlinger (UFB) befürchtete, dass die Gemeinde mit ihrem Vorgehen einen Präzedenzfall schafft. Jeder Bauwerber habe letztendlich die Pflicht vor Beginn seines Vorhabens alle rechtlichen Aspekte zu klären, daher könne sie den Aufstellungsbeschluss nicht befürworten. Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat die Aufstellung der Einbeziehungssatzung. Darüber schütteln Biberbachs Gemeinderäte die Köpfe Man werde nun einen städtebaulichen Vertrag mit dem Bauherrn schließen, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Darin wird unter anderem festgelegt, dass dieser die Kosten für die Veränderung der Bauleitplanung zu übernehmen hat. Ein Planer wird den nötigen Satzungsvorschlag erarbeiten, der dem Gemeinderat vorgelegt wird. Erst wenn die Gemeinde ihre Bauleitplanung verändert hat, wird sich die Baubehörde des Landratsamts erneut mit dem Fall beschäftigen. Ein Vorgang, der im Biberbacher Gemeinderat überwiegend verständnisloses Kopfschütteln auslöste. Lesen Sie dazu auch:

Erlinger Postkartenaktion: Ihr Herz gehört den krebskranken Kindern

In Biberbach gibt es Blühwiesen aus dem Kaugummiautomaten

Rauf aufs Rad: Mit Fahrrad und Gitarre auf Lieblingstour



Themen folgen