11:48 Uhr

7000 Euro Schaden bei Unfall in Zusmarshausen

An der abbiegenden Vorfahrt in der Schloßstraße in Zusmarshausen hat es gekracht.

Ein Autofahrer hat einer Frau an der Schloßstraße in Zusmarshausen die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, der Schaden ist groß.

In der Schloßstraße in Zusmarshausen hat es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr gekracht. Laut Polizeibericht fuhr hier ein 21-Jähriger mit seinem Wagen die Schloßstraße entlang und wollte an der abknickenden Vorfahrtsstelle geradeaus weiterfahren. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit ihrem Auto von der Augsburger Straße kommend nach links in die Schloßstraße einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Ein Rettungswagen war vor Ort, es wurde jedoch festgestellt, dass kein Beteiligter eine ärztliche Behandlung benötigte, so die Polizei. (kabe)

Themen folgen