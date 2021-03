12:22 Uhr

72-Jähriger stürzt beim Horgauer Bahnhof vom Rad

Nach einem Sturz vom Fahrrad beim alten Horgauer Bahnhof verletzt sich ein 72-Jähriger an der Hüfte. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste am Mittwoch ein 72-Jähriger. Laut Polizei stürzte er gegen 13 Uhr auf einem Waldweg nördlich des alten Horgauer Bahnhofs von seinem Fahrrad. Grund dafür war offenbar der schlammige Boden. Der 72-Jährige verletzte sich an der Hüfte und kam mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg. Am Mountainbike sei kein Schaden entstanden, berichtet die Polizei. (kinp)

