vor 40 Min.

73-Jähriger verwechselt in Nordendorf Gas- und Bremspedal

Weil er Gas- und Bremspedal verwechselt, baut ein 73-Jähriger in Nordendorf einen Unfall. Mit seinem Auto kracht er gegen einen Metallzaun.

Das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat offenbar ein 73-Jähriger in Nordendorf. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann am Samstag gegen 19.30 Uhr seinen Wagen an der Herdenstraße abstellen. Deshalb fuhr er seitlich auf den Gehweg.

Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 10.500 Euro

Dabei verwechselte der Mann offenbar die beiden Pedale und rauschte mit seinem Wagen gegen einen Metallzaun. Als der Wagen des Mannes schließlich zum Stehen kam, lag der Zaun auf dem Dach des Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.500 Euro. (kinp)

