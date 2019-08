17.08.2019

75-Jährige Meitingerin beinahe in Kärnten ertrunken

Beim Baden in Kärnten hat sich eine Frau in Seerosen verheddert. Gerade noch rechtzeitig konnte sie gerettet werden. Ihr Ehemann erlitt einen Schock.

Weil sie sich in Seerosen verhedderte, ist in Kärnten eine 75 Jahre alte Urlauberin beinahe ertrunken. Laut österreichischer Polizei sah ein 63-jähriger Deutscher die Frau am Freitagnachmittag im Ossiacher See 15 Meter vom Ufer entfernt inmitten von Seerosen verzweifelt herumstrampeln.

Er schnappte sich demnach ein Ruderboot und versuchte, sie aus dem Wasser zu ziehen. Die Stiele der Seerosen hatten sich aber um die Beine der Frau gewickelt, die mittlerweile bewusstlos im Wasser trieb. Mit zwei weiteren Urlaubsgästen und einem Gartenschlauch als Ziehhilfe gelang es schließlich, die 75-jährige Frau aus Meitingen (Landkreis Augsburg) an Land zu bringen, wo sie reanimiert wurde.

Frau ertrinkt beinahe - Ehemann erleidet Schock

Per Rettungshubschrauber kam die Frau ins Klinikum Klagenfurt. Ihr 81 Jahre alter Ehemann, der auch gebadet hatte und den Vorfall erst spät mitbekam, erlitt einen Schock. (dpa, AZ)

