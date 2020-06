00:31 Uhr

75 Jahre im Dienst der Kirche

Alfons Kastner ist in St. Vitus in Mödishofen eine feste Institution. Eigentlich dient er der Kirche aber schon länger

Von Siegfried P. Rupprecht

Er hat in der Kirche St. Vitus im Ustersbacher Ortsteil Mödishofen bislang mit 18 Priestern zusammengearbeitet und mit zahlreichen Aushilfsgeistlichen und Diakonen. Kein Wunder, dass der 90-Jährige dort gleichsam als unentbehrliches Inventar gilt. Nun feierte Alfons Kastner sein 75-jähriges Mesnerjubiläum coronabedingt nur im kleinen Kreis.

Sabine Gaßner, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Ustersbach/Mödishofen, fasste es in ihrer Rede treffend zusammen: „Sie als Mesner zu haben ist ein Geschenk!“ Er sei nicht nur zuverlässig, er sei auch immer da und strahle stets Ruhe und Sicherheit aus, resümierte sie. Bereits vor fünf Jahren, zum 70. Mesnerjubiläum, bezeichneten das pastorale Team der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch der Filialkirche St. Vitus in Mödsihofen Alfons Kastner als „eine feste Institution in der Kirche“. Für Alfons Kastner, der eine Land- und Forstwirtschaft betrieb, war und ist der Mesnerdienst nach eigenen Worten nicht irgendeine Aufgabe. „Er ist für mich Berufung“, gestand er. Auch heute noch, trotz gesundheitlicher Einschränkungen. Möglich gemacht haben es sein tiefer Glaube und seine Frau Irmgard, die ihm stets den Rücken freigehalten habe, erzählte der 90-Jährige.

Als er im Januar 1945 vom damaligen Ortspfarrer gebeten wurde, das Mesneramt vorübergehend zu übernehmen, habe er niemals an eine so lange Berufung gedacht. „Am Anfang wurden die Glocken noch mit der Hand geläutet“, erinnerte er sich. „Und das am Morgen, Mittag und am Abend.“ Als junger Erwachsener sei das nicht immer schön gewesen. Denn alle Freunde gingen abends fort. „Ich konnte dagegen erst aufbrechen, wenn um 21 Uhr das Gebet geläutet war.“ In 75 Jahren hat Alfons Kastner zahlreiche Gottesdienste begleitet, viele Andachten, Rosenkränze, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Feste und Feiern.

Dabei ist sein Dienst am Herrn nur eine Facette in seinem Leben. 36 Jahre lang war er aktiv in der Kommunalpolitik tätig, zuerst als Gemeinderat, dann als Zweiter und Erster Bürgermeister der Gemeinde Ustersbach.

Geehrt wurde Kastner bei der Dankmesse auch von Weihbischof Florian Wörner, der in Ustersbach aufgrund seiner früheren Mithilfe in der Pfarreiengemeinschaft kein Unbekannter ist. Er überreichte dem Mesner eine Urkunde mit dem inhaltsschweren Satz: „Wer mir dienen will, den wird der Vater ehren.“ Vor fünf Jahren hatte Wörner ihn bereits mit dem Ulrichskreuz geehrt.

Am Schluss der Dankesmesse hatte Kastner noch eine Überraschung parat. Er erzählte, dass er vor Beginn seiner Mesnertätigkeit schon fünf Jahre Ministrant gewesen sei. „Ich darf also bereits insgesamt 80 Jahre in dieser schönen Kirche dienen“, verkündete er stolz.

Themen folgen