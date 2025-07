Welden bietet ein ganz besonderes Serenaden-Erlebnis für Musiker und Publikum

Vor der traumhaften Kulisse des Karmelitinnenklosters und der St. Theklakirche haben 75 Musiker der Harmoniemusik Welden und des Musikvereins Fischach ein großes Blasorchester gebildet und zusammen die Theklaserenade gestaltet. Durch die Zusammenarbeit der beiden Musikvereine, die schon seit 30 Jahren miteinander befreundet sind, entstand ein ganz besonderes Konzerterlebnis – nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Musiker beider Vereine.

Eine musikalische Fantasiereise

Nach der feierlichen Eröffnung mit Festive Interlude stand das Stück Imagasy auf dem Programm, welches das Publikum zu einer Fantasiereise einlud. Doch manche Fantasien gingen wohl etwas zu weit, denn aufgrund eines einsetzenden Regenschauers musste das Stück nach nur 45 Takten abgebrochen werden. Schnell war die graue Wolke jedoch weitergezogen und das Stück sowie die Serenade konnten ohne weitere Zwischen(regen)fälle gespielt werden.

Zu hören gab es sowohl Klassiker wie den Florentiner Marsch und den Walzer Nr. 2 von Schostakowitsch sowie Ausschnitte aus dem Musical Elisabeth. Mit Rushmore erklang ein musikalischer Spaziergang entlang des bekannten Felsenbandes mit den Portraits von vier amerikanischen Präsidenten. Für gute Unterhaltung sorgten Showdown for Band und Songs of the Whizz, deren Klänge die Anwesenden in die 70er- und 80er-Jahre versetzten. Dem Regen wurde auch mit heißen Rhythmen getrotzt, so mit dem abwechslungsreichen Stück Avocados sowie der Zugabe Macho Nacho.

Es war ein gelungener Serenadenabend, der für viele zu schnell vorbei ging und vor allem eines in den Vordergrund stellte: die Gemeinschaft.

Neuauflage vor dem Schloss Elmischwang

Wer die Serenade in Welden verpasst hat, erhält noch einmal die Gelegenheit zum Musikgenuss. Die Serenade wird am 20. Juli vor dem Schloss Elmischwang wiederholt. Der Eintritt ist frei, Konzertbeginn ist 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung in der Staudenlandhalle in Fischach statt. (Julia Strohwasser)

