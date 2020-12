vor 43 Min.

77-Jährige kommt nach Zusammenstoß mit Bus in Neusäß ins Krankenhaus

Zu einem Unfall zwischen einem Bus und einer 77-Jährigen ist es am Dienstag in Neusäß gekommen.

Ein Busfahrer übersieht in Neusäß eine 77-jährige Fußgängerin. Die Dame wird von dem Fahrzeug touchiert.

Nachdem ein Bus eine 77-jährige Fußgängerin in Neusäß touchiert hatte, kam die Frau mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 63-jähriger Busfahrer die Dame, als er am Dienstag gegen 19 Uhr von der Hauptstraße in die Daimlerstraße einbiegen wollte. Die Frau hatte die Straße bei Rot überquert, teilt die Polizei mit. (kinp)

Themen folgen