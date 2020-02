12:16 Uhr

79-Jähriger wird zwischen Auto und Transporter eingeklemmt

In Stadtbergen rollt plötzlich das Fahrzeug eines Paketzustellers los und quetscht einen Senior an seinem Auto ein.

Schwere Verletzungen hat sich ein 79-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Stadtbergen zugezogen. Der Senior stand laut Polizei an der Fahrertüre seines geparkten BMW im Ulmenweg und unterhielt sich mit einer Bekannten.

Zur gleichen Zeit parkte ein 55-jähriger Zusteller in der Nähe seinen Transporter, um Pakete auszuliefern. Als der Mann aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, rollte der Transporter plötzlich in Richtung des 79-Jährigen und klemmte ihn zwischen den beiden Fahrzeugen ein.

Rentner wird ins Krankenhaus eingeliefert

Der Rentner erlitt massive Quetschungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem BMW wurde die Fahrertüre stark eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. (thia)

