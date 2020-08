09:47 Uhr

79-jährige Autofahrerin touchiert Frau auf Parkplatz in Gersthofen

Als sie ihre Einkäufe ins Auto laden wollte, wurde eine 69-Jährige in Gersthofen angefahren.

Eine 69-Jährige wollte in Gersthofen gerade ihre Einkäufe einladen. Dabei wurde sie übersehen und verletzt.

Eine 79-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ziegeleistraße eine Frau, die gerade ihren Einkauf in den Kofferraum laden wollte, übersehen und leicht verletzt. Sie touchierte laut Polizei die 69-Jährige beim Vorbeifahren, wodurch diese zu Boden fiel. Sie erlitt einen leichten Schock und blaue Flecken.

