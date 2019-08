vor 4 Min.

80-Jährige als Geisterfahrer unterwegs nach Augsburg

Eine Seniorin verfährt sich auf der B2 und löst einen größeren Polizeieinsatz aus. Dies hat nun Konsequenzen.

Am Dienstagabend gingen ab 18.25 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord insgesamt elf Mitteilungen ein, wonach ein Geisterfahrer – auf der vierspurigen Bundesstraße 2 in Richtung Augsburg fahrend – auf der Gegenfahrbahn unterwegs sei. Der Wagen war erstmals auf Höhe von Donauwörth gesehen worden, der letzte Hinweis, der auf den Geisterfahrer einging, bezog sich auf dessen Fahrt in Höhe von Asbach-Bäumenheim.

Polizeistreifen von Donauwörth, Rain und Gersthofen nahmen sofort die Fahndung auf. Die Streife der PI Rain konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich Buttenwiesen feststellen und kontrollierte die Fahrerin. Zeugen hatten eine sehr genaue Personenbeschreibung abgeben können. Die 80-Jährige am Steuer gab an, sich verfahren zu haben. Auf dem Beifahrersitz saß deren 82 Jahre alter Ehemann. Die beiden kommen aus dem angrenzenden Landkreis Dillingen.

Polizei stellt den Führerschein sicher

Die Polizei unterband sofort die Weiterfahrt der Eheleute und stellte den Führerschein der 80-Jährigen sicher. Außerdem wurde die Frau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft Augsburg angezeigt. Gefährdete Verkehrsteilnehmer, die zur Tatzeit dem besagten Auto begegnet sind, werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Rain in Verbindung setzen, Telefon 09090/70070. (dz)

