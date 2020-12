12:00 Uhr

80-jähriger Autofahrer fährt 76-jährige Fußgängerin um

Unachtsamkeit mit Folgen: Am Montag bog ein 80-jähriger Autofahrer gegen 12.25 Uhr, aus einem Parkplatz kommend, nach links in die Lohwaldstraße in Neusäß ein. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei eine 76-jährige Frau, die die Lohwaldstraße von West nach Ost überquerte. Der 80-Jährige erfasste die Frau mit seinem Wagen. Sie stürzte und musste mit einer Platzwunde am Kopf in die Uniklinik. (AZ)

