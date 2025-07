Der SVN feiert sein 80-jähriges Bestehen mit Sport, Musik und Tradition

Der Sportverein Nordendorf feiert sein 80-jähriges Bestehen. Gefeiert wird vom 24. bis 27. Juli mit Sport, Musik, Gemeinschaft und Tradition. Den Auftakt macht am Donnerstag, 24. Juli, das erste Halbfinale des VG-Cups, bei dem der SV Nordendorf um 18 Uhr auf den TSV Ellgau trifft.

Die Hoberfeldtreiber rocken das Nordendorfer Festzelt

Am Freitag, 25. Juli, startet um 17 Uhr ein Torwandschießen für Groß und Klein, gefolgt vom zweiten Halbfinale des VG-Cups (SV Ehingen-Ortlfingen vs. VfL Westendorf). Ab 19.15 Uhr treten die örtlichen Vereine im Elfmeterturnier gegeneinander an. Den Abend rundet ab 21 Uhr die große Zeltparty mit der Partyband Hoberfeldtreiber und Barbetrieb in der Weidenbar ab.

Am Samstag, 26. Juli, dreht sich ab 9 Uhr alles um den Nachwuchs: Die G-, F- und E-Jugendmannschaften zeigen ihr Können in spannenden Turnieren. Nach Kaffee und Kuchen folgt um 16 Uhr das Legendenspiel „Best of SVN“ mit ehemaligen Spielern und Vereinsgrößen. Ab 20 Uhr beginnt der Festabend mit Musik und Barbetrieb.

Ein Rückblick auf die Nordendorfer Vereinsgeschichte

Der Sonntag, 27. Juli, steht ganz im Zeichen der Gemeinschaft. Der Tag startet um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Christkönig. Danach führt ein Festzug mit dem Musikverein Nordendorf zum Sportplatz, wo um 12 Uhr der gemeinsame Mittagstisch eröffnet wird. Ab 13 Uhr gibt es einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte, gefolgt von Ehrungen verdienter Mitglieder um 14 Uhr. Nachmittags laden Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein, bevor um 15 Uhr das Spiel um Platz 3 des VG-Cups beginnt. Um 17 Uhr folgt das große Finale, das Jubiläumsfest klingt gegen 19.30 Uhr mit der Siegerehrung aus. (AZ)

Der SV Nordendorf, gegründet 1927 als FC Nordendorf, zählt heute rund 485 Mitglieder, davon etwa 280 aktive Sportler. Der Verein ist eine feste Größe im Dorfleben und blickt mit Stolz und Zuversicht in die Zukunft. (AZ)