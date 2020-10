11:00 Uhr

85-Jährige übersieht in Dinkelscherben beim Abbiegen ein Auto

Zu einem Autounfall ist es am Dienstagmorgen in Dinkelscherben gekommen.

Weil eine 85-Jährige beim Abbiegen in Dinkelscherben den Wagen einer anderen Autofahrerin übersieht, kommt es zum Unfall.

Einen Autounfall hat am Dienstag gegen 9 Uhr eine 85-Jährige in Dinkelscherben verursacht. Laut Polizei wollte die Opel-Fahrerin vom Bahnweg kommend nach rechts in die Marktstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar das Auto einer vorfahrtsberechtigten 31-jährigen VW-Fahrerin. Bei der Kollision sei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. (kinp)

