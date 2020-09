vor 7 Min.

85-Jähriger nach Radunfall in Hirblingen leicht verletzt

Der Mann stürzt von seinem Fahrrad gegen einen Zaun. Mit einem Rettungswagen wird er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 85-Jähriger ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Hirblingen von seinem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Tulpenstraße in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich stürzte er nach links gegen einen Zaun und verletzte sich dabei leicht. Der 85-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. (kinp)

Themen folgen