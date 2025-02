880.000 Euro für das geplante Brückenhaus in Stadtbergen

Eine symbolische Spendentafel in Höhe von 880.000 Euro hat die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach vor Kurzem an den Bunten Kreis Augsburg übergeben. Das Geld aus dem bayerischen Förderprogramm „PflegesoNah“ wird für den Bau und die Ausstattung des geplanten teilstationären Hospizes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verwendet. Die Übergabe erfolgte im Therapiezentrum am Ziegelhof in Stadtbergen. „Das Brückenhaus wird einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Betroffenen leisten, und damit auch für eine regelmäßige oder vorübergehende Entlastung der gesamten Familie sorgen“, erklärte die Ministerin. Neben Einbettzimmern für die betroffenen jungen Menschen sollen unter anderem Gemeinschaftsräume, Therapie- und Kreativräume sowie ein Meditationsgarten entstehen.

Angelika Lang, Vorsitzende der Stiftung Bunter Kreis, erläuterte: „Ziel des Brückenhauses ist es, dass jungen Menschen dort eine gute Lebensqualität haben und möglichst selbstbestimmt sein können. Damit verwirklichen wir einen weiteren Meilenstein der Vision des Bunten Kreises: Es geht uns um eine ganzheitliche Hilfe, damit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und ihren Familien das Leben in ihrer schwierigen Situation gelingt“. (AZ)