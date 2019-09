00:33 Uhr

90 Jahre, aber kein bisschen langweilig

Mitglieder, Ehrenamtliche und Gäste erleben beim Turnverein Willmatshofen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Ehrungen. Dabei werden auch Erinnerungen ausgetauscht

Von Siegfried P. Rupprecht

Vorsitzender Wolfgang Angerer brachte es gleich zu Beginn des Festakts zur 90-Jahr-Feier des Turnvereins Willmatshofen in der voll besetzten Turnhalle an der Itzlishofer Straße auf den Punkt: „Der Erfolg des Vereins liegt in seiner Aufgeschlossenheit und Kreativität sowie darin, dass wir uns in all den Jahrzehnten auf einige wenige Sportarten festgelegt haben.“ So habe der Verein von Anfang an geldintensive Abteilungen wie Golf, Tennis, Fußball und Reiten ausgeklammert.

Zudem habe der TVW in seiner Vereinsgeschichte immer wieder gebaut, erneuert und ergänzt. So sei nicht nur Platz für Sportaktivitäten geschaffen worden, sondern durch viele Eigenleistungen kontinuierlich der Zusammenhalt unter den Mitgliedern gestärkt worden, verdeutlichte Angerer. „Entsprechend stieg die Mitgliederzahl bis heute konstant nach oben.“ Derzeit verfüge der Verein über rund 980 Mitglieder.

Der Vereinschef – der seit 2006 die Geschicke des Turnvereins lenkt – versicherte, bewusst nicht in alten Zeiten schwelgen zu wollen. Dennoch kam er nicht umhin, einige Vergleiche anzuführen. Früher sei der Mitgliedsbeitrag eher symbolisch gewesen, heute Bestandteil eines nichtgewinnorientierten Dienstleisters. „Veränderungen sind auch in der Sprache feststellbar. Altmodische Begriffe wie Vereinstreue oder Sportkameradschaft spielen in unserer Zeit keine Rolle mehr.“ Dennoch sei dem Verein nach wie vor das Achten von Altbewährtem wichtig, auch wenn das Engagement zum Ehrenamt immer mehr zurückginge.

Bei Letzterem widersprach Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Für die Marktgemeinde Fischach treffe diese Feststellung nicht zu. Das belege das rege Vereinsleben vor Ort. Den Erfolg des Vereins machte er an dessen Aktivitäten fest. Da diese dem Zeitgeist Rechnung tragen, sei er immer jung und damit bei den Sportinteressierten attraktiv geblieben.

Heinz Frisch, stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Turnverbands (BTV), Turngau Augsburg, lobte das breite Sportangebot des Jubilars und die große Anzahl qualifizierter Übungsleiter. Der Chef des Sportkreises Augsburg-Land im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV), Dieter Greiner, verwies auf das, was der TV seinen Mitgliedern biete: Heimat, Geborgenheit und Freundschaft. Hinzu kämen Aspekte wie ein hohes Maß an sozialer Integration sowie eine dynamische und zugleich kreative Jugendarbeit.

Mit einer Ehe verglich der Vorsitzende der Tell-Schützen Tronetshofen/Willmatshofen und Bruder des TV-Chefs, Walter Angerer, die Beziehung zwischen den beiden Vereinen: „Unser Schießstand ist seit 1973 in der Turnhalle untergebracht.“

Seitdem habe es zuweilen sachliche und emotionale Auseinandersetzungen gegeben, aber letztlich immer ein gutes Miteinander.

Der TV bewies bei seiner Geburtstagsfeier aber auch seine Leistungsstärke. Die Boden- und Geräteturnerinnen unter der Leitung von Uschi Deinhardt, Iris Gleich und Marcus Seibt zeigten mit Handständen, Strecksprüngen, Vor- und Rückwärtsrollen und Salti dem Publikum einen wahren Augenschmaus. Dabei überzeugten die Sieben- bis 16-Jährigen mit Technik, Haltung, Dynamik und Rhythmus.

Ehrungen durften bei der Feier natürlich auch nicht fehlen. Es seien immer die Menschen und die Ehrenamtlichen, die es braucht, um die Werte des Vereins am Leben zu halten, resümierte der Vereinschef. Und so ging der offizielle Festakt kurzweilig zu Ende. Anschließend riefen viele Teilnehmer alte Geschichten rund um den Club und seinen sportlichen und baulichen Aktivitäten in Erinnerung.

