95-jährige Thierhauptenerin: „Ich hab Schlimmeres als Corona überstanden“

Marie Drachsler wurde 1924 im Egerland geboren und im Zweiten Weltkrieg vertrieben. Die heute 95-Jährige hofft, dass Corona bald Geschichte ist. Und sie appelliert an die jüngere Generation, zufriedener zu sein.

Plus Mit 95 Jahren kann Marie Drachsler auf ein entbehrungsreiches Leben zurückblicken. Was sie den Menschen in der jetzigen Situation rät

Von Claus Braun

Die Corona-Pandemie lässt die Menschen weiter nicht los und beherrscht die Alltagsdiskussionen. Mit Interesse verfolgt dies auch Marie Drachsler aus Thierhaupten, die alleine aufgrund ihres hohen Alters mit fast 96 Jahren zu der Risikogruppe zählt. Doch sie fühlt sich fit und hat die Zeit seit Mitte März gut bewältigt. „Seit Wochen trage ich meinen Maulkorb“, lächelt die Seniorin verschmitzt und meint damit ihre Mund-Nasen-Bedeckung, die lässig an ihrem Rollator baumelt. So bewältigt sie den fast täglichen Gang zum nahe gelegenen Friedhof oder zum Bäcker. „Das Virus sieht und spürt man nicht“, sagt sie und dennoch beurteilt sie die teils drastischen Maßnahmen und Eingriffe in Grundrechte als bedenklich und kritisch. „Einschnitte bei Besuchen von Gaststätten, Reisen, Kinos, Theater oder der Betreuung von Kindern treffen mich nicht, das alles habe ich hinter mich gebracht“, resümiert sie. Einzig die ausgefallenen Termine bei der Fußpflege habe sie vermisst.

Nach Kriegsende wurde sie aus der Heimat vertrieben

Eine ähnliche Situation mit Ausgangssperren hat Marie Drachsler schon einmal erleben müssen. Doch die Zeiten waren nach dem Kriegsende bis zur Vertreibung am 2. Juli 1946 nach Deutschland ganz andere. Tschechische Partisanen übernahmen die Herrschaft in den Dörfern, auch in ihrer Heimat Trossau. „Kleidung, Essen, persönliche Gegenstände und Schmuck wurde uns einfach weggenommen“, erinnert sich Marie Drachsler.

Diese Aufnahme zeigt Marie (zweite Reihe von vorne, sitzend erste von links) in der dritten Klasse zusammen mit Mitschülern und Oberlehrer Karl Weber. Bild: Repro Claus Braun

„Wir waren ehrlos, waren viel Gewalt und Schikanen ausgesetzt und besonders als Frauen waren wir froh, von den Tschechen nicht auch noch vergewaltigt zu werden.“ Marie Drachsler kommt auch die sehr schlechte Versorgungslage in den Sinn und die Situation, dass sich niemand zu keiner Stunde sicher fühlen konnte. Mit Tränen in den Augen erinnert sie sich an den Tag, als ein Partisane ins Haus kam, das frisch gekochte Essen für die ganze Familie vom Herd auf den Boden warf und dies mit seinen Füßen zertrampelte.

Thierhauptenerin kam mit dem Viehwagen nach Augsburg

Die Gesamtsituation für die deutsch-ethnische Bevölkerung schier unerträglich machten weiter die verordnete Ausgangssperre, die bei Verstößen sogar einen Schießbefehl ausgelöst hätte, das Angewiesensein auf kärglich zugeteilte Lebensmittelkarten oder das Tragen von Armbinden, die einen als Deutschen gekennzeichnet und stigmatisiert hatten. „Wenn Elend groß ist, wird der Mensch geduldig!“ Dieser Satz prägte Marie Drachsler sehr. „Wir waren zu dieser Zeit am Ende eines jeden Tages froh, diesen überstanden zu haben.“

Marie Jakob links auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1934 mit ihrer älteren Schwester Anna. Bild: Repro Claus Braun

Auf eine ungewisse Reise begab sich die junge Marie mit ihren Eltern und ihrer zwei Jahre älteren Schwester Anna am 2. Juli 1946. Frühmorgens um fünf Uhr wurden die Deutschen aus ihren Häusern geworfen und das spärliche Gepäck auf zwei Lastwägen aufgeladen. Alle Hoftiere, Ochsen, Kühe, Gänse und Hühner, wurden zusammengetrieben und den Besitzern abgenommen. „Die Tiere haben genauso gelitten wie wir Menschen“, erinnert sich Marie Drachsler schmerzhaft. Nach acht Tagen in einem Lager ging es von Tepl aus in einem mit 30 Personen beladenen Viehwagen nach Augsburg, und nach Jahren weiterer Entbehrungen in eine aussichtsreichere persönliche Zukunft.

95-Jährige sagt: Den Leuten geht's heute oftmals zu gut

Im Kontext der Erfahrungen ihrer entbehrungsreichen Jugend und der aktuellen Corona-Krisensituation appelliert sie an die heute jüngere Generation, zufriedener zu sein. Nicht ein Jeder muss glauben, immer alles haben zu müssen. „Den Leuten geht‘s heute oftmals zu gut und sie wissen nicht, was es bedeutet, eine wirklich schlechte Zeit durchleben zu müssen!“

Marie Drachsler hofft, dass das Thema Corona bald Vergangenheit ist. Mit Blick auf harte Demonstrationen, Ausschreitungen und Verschwörungstheorien hofft sie, dass alles in der Welt friedlich bleibt: „Ja, der Frieden ist viel wert“, untermauert sie. „Wichtig sind letztendlich nur die Menschen, die einen lieben“, fügt ihre 15-jährige Enkeltochter Tatjana an. „Ja, meine Familie war mir immer das Wichtigste, hat zusammengehalten und Trost gespendet, wenn es notwendig war“, ruht Marie Drachsler zufrieden an ihrem Küchentisch.

