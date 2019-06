11:19 Uhr

A8: BMW gibt nach Unfall Gas

Gefährliches Fahrmanöver nachts auf der A8 bei Gersthofen: Ein BMW-Fahrer verursachte einen Unfall und machte sich danach aus dem Staub.

Gegen 3.40 Uhr wurde ein 47-jähriger Autofahrer in einem Dodge auf der linken Spur von einem BMW überholt. Dessen Fahrer scherte jedoch so dicht vor dem Wagen des 47-Jährigen ein, dass es zu einer Berührung kam. Am Dodge entstand ein geringer Blechschaden am Kotflügel der Fahrerseite. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Als Reaktion auf die Kollision gab der unbekannte Fahrer des BMW Gas und entfernte sich von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Beifahrerin des 47-Jährigen notierte sich jedoch das Kennzeichen. (mcz)

Themen Folgen