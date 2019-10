04:25 Uhr

A8: Grüne machen Druck für Tempolimit

Nachdem eine zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzung mittels ferngesteuerter Schilder nur zäh vorankommt, fordern die Grünen jetzt eine Resolution des Kreistags.

Von Christoph Frey

Das Ergebnis der Abstimmung vor fast genau einem Jahr war deutlich. Ziemlich genau die Hälfte von 1600 Teilnehmern eines nicht repräsentativen Votings unserer Zeitung forderte auf der Autobahn ein striktes Tempolimit. Für eine zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzung, wie sie mithilfe von ferngesteuerten Anlagen an so genannten Schilderbrücken eingerichtet werden könnte, waren dagegen nur sieben Prozent. Nun könnten die beiden Standpunkte erneut aufeinander treffen. Denn die Grünen fordern vom Kreistag des Augsburger Landes eine Resolution, in dem sich dieser für ein Tempolimit einsetzt. Um genau zu sein: Der Kreistag soll beim zuständigen Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration dafür einsetzt, dass auf dem Streckenabschnitt München-Ulm (zumindest bis zur Bayerischen Landesgrenze) die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 130 Stundenkilometer begrenzt wird.

Telematik zwischen Neusäß und München?

Mitglied des höchsten politischen Gremiums im Landkreis ist auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz. Er kämpft seit vier Jahren für telematische Einrichtungen an der Autobahn, um den Verkehr zwischen München und Ulm mit vorübergehenden Tempolimits zu regeln. Gebaut wurde bislang keine einzige der von Durz geforderten Schilderbrücken. Auf dem Abschnitt zwischen Neusäß und München könnte es 2022 soweit sein. Aber nur, wenn das Genehmigungsverfahren für das 30-Millionen-Euro-Vorgaben reibungslos über die Bühne geht. . Durz ist angesichts dieses langsamen Fortschritts deutlich angesäuert: „Das versteht doch niemand mehr,“ sagte er erst vor wenigen Wochen gegenüber unserer Zeitung. Ob und wann zwischen Neusäß und Neu-Ulm Schilderbrücken kommen, ist überdies noch völlig offen.

Die Grünen im Kreistag sind des Wartens überdrüssig und wollen Druck machen. Silvia Daßler, Fraktionsvorsitzende: „Fachleute sind sich einig, dass durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung neben einer Verminderung der Anzahl und Schwere der Unfälle auch eine deutliche Lärmreduzierung und Senkung der Abgasemissionen erreicht werden kann. Sicherheit, Umwelt- und Klimaschutz können nicht warten bis eventuell eine sehr teure Streckenbeeinflussungsanlage eingerichtet wird. Die Bayerische Staatsregierung ist hier gefordert endlich schnell zu handeln.“ Spannend wird, wie sich der Rest des 70-köpfigen Kreistags (plus Landrat) zu der Forderung stellt. Denn in dem Gremium stellen die Grünen mit insgesamt sieben Sitzen nach CSU, SPD und Freien Wählern nur die viertstärkste Fraktion. Und ob die stärkste Fraktion, die CSU, ihren Bundestagsabgeordneten im Regen stehen lässt?

Zahl der Unfälle auf der A8 steigt

Nach der Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Nord stieg der Zahl der Verkehrsunfälle auf der A 8 im Bereich der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg in den vergangenen sechs Jahren an. 2012 wurden 771 Unfälle gezählt, im vergangenen Jahr 984. Entsprechend mehr Verletzte gab es. Und: Die Zahl der Verletzten bei Unfällen bei hoher Geschwindigkeit hat sich mehr als verdoppelt. Nach der Statistik waren die Hauptursache die nicht angepasste Geschwindigkeit, ein zu geringer Sicherheitsabstand oder Fehler beim Überholen. Dieser Sachverhalt wurde auch im Sommer in einer Antwort der Staatsregierung auf einer Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer bestätigt. (mit mcz)

