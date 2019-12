vor 19 Min.

A8: Unfall bei Edenbergen geht zum Glück glimpflich aus

Bei Edenbergen kam es auf der A8 am Sonntagabend zu einem Unfall, in den zwei Autos verwickelt waren.

Es sah zunächst schlimmer aus als es am Ende war: Auf der Autobahn A8 kam es am frühen Sonntagabend bei Edenbergen zu einem Verkehrsunfall. Die A8 war wieder zeitweise gesperrt.

Es sah zunächst schlimmer aus als es am Ende war: Auf der Autobahn A8 kam es am frühen Sonntagabend bei Edenbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos stark demoliert und Fahrzeugteile über die ganze Autobahn geschleudert wurden. Wie die Polizei berichtete, gab es aber zum Glück nur eine leicht verletzte Person. Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Autobahn durch die Feuerwehr war die A8 etwa eine Stunde lang blockiert. Der Verkehr in Richtung München konnte durch das Areal der Raststätte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei bislang noch nicht sagen. (wer)

