AVV: Verantwortung muss besser bezahlt werden

Es ist ein knallharter Kampf, der abseits der Straße in den Büros der Busunternehmer geführt wird.

Und wie es schon die schwedische Popgruppe vor Jahren richtig erkannt hat: The Winner Takes It All. Großer Gewinner der europaweiten Ausschreibung ist die Firma Egenberger aus Thierhaupten. Der Sieg stimmt jedoch nachdenklich.

Sicherlich ist es der richtige Ansatz, dass der AVV den Zuschlag dem Anbieter mit dem besten Gesamtpaket erteilt. Schließlich handelt es sich auch um unsere Steuergelder. Doch die Ausschreibung bekommt einen faden Beigeschmack, wenn auf der einen Seite regionale Unternehmer ihr Personal entlassen müssen, und es andererseits schwierig ist, ausreichend Fahrer zu finden.

Auch ein Grund für den Personalmangel ist sicherlich der LBO-Tarif, der einem neu eingestellten Busfahrer einen monatlichen Bruttoverdienst von nicht einmal 2000 Euro einbringt – vergleichbar mit einem ungelernten Packer bei Amazon im zweiten Jahr. Die Verantwortung, einen Bus mit 50 und mehr Fahrgästen zu steuern, ist aber ungleich höher und bedarf einer deutlich besseren Bezahlung. Denn Unternehmen, denen diese Arbeit vier, fünf Euro mehr wert ist, haben sonst bei Ausschreibungen keine Chance.

