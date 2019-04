vor 20 Min.

AWO in Diedorf: Eine Gruppe hält zusammen

Exklusiv Herta Hurler ist seit fast 40 Jahren dort Vorsitzende. Ein Stück Leben geht man gemeinsam, wird auch zusammen alt und hilft sich in vielen Situationen. (Serie)

Von Jana Tallevi

Solch ein Engagement gibt es nicht oft: Seit fast 40 Jahren ist Herta Hurler die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Diedorf. Sie sorgt dafür, dass die Mitglieder mitten im Leben bleiben – fit im Geist und im Körper, aber auch gesellschaftlich mitten im Leben. Als die Diedorferin das Amt übernommen hatte, damals mit 42 Jahren, waren einige aus der Gruppe schon dabei. „Wir sind zusammen alt geworden“, sagt die AWO-Vorsitzende heute.

Die ältesten in der Gruppe sind um die 90. Während die meisten damals die neue Freiheit genossen, schon etwas größere Kinder zu haben, kam im Laufe der Jahre der neue Lebensabschnitt Ruhestand hinzu. Viele Mitglieder haben inzwischen ihren Lebenspartner verloren. In dieser schwierigen Zeit kann die Gruppe Halt geben. Wichtig sei es dann, sich nicht in sich zurückzuziehen, hinauszugehen und Menschen zu treffen, sagt die Diedorferin. Besonders schwer sei die Situation oft für Männer, die alleine zurückbleiben. „Frauen können sich doch meist eher beschäftigen“, sagt sie.

Die quirlige Herta Hurler ist inzwischen selbst 80 Jahre. Dennoch ist sie es weiterhin, die viele in der Gruppe ermutigt, doch einmal mit ins Theater zu gehen, auf einer Halbtagesfahrt dabei zu sein oder sogar bei einer kleinen Urlaubsfahrt. „Ganz wichtig bei uns sind die „fröhlichen Runden“ alle 14 Tage. Und ganz toll sind unsere Spiele-nachmittage“, sagt Herta Hurler.

Spiele haben einen Mehrfacheffekt

Wobei die Mitglieder das schon ein wenig seltsam fanden, berichtet sie, als sie angekündigt habe, dass es nun eine fest eingeplante Zeit für Spiele geben solle. Doch jetzt seien gerade diese besonders beliebt. „Immer nur untereinander quatschen, das geht nicht. Dann erzählt jeder von seinen Zipperlein und sonst passiert nicht“, ist sie überzeugt. Spiele hingegen haben einen Mehrfacheffekt: Man komme zusammen, trainiere den Geist und sei einfach nur fröhlich. Und wenn es nur das alte Kinderspiel „Alle Vögel fliegen hoch ...“ sei.

Das Gehirn trainieren, das steht auch an den Vortragsnachmittagen oder mit Rätselaufgaben auf dem Programm. Und der Körper kommt bei den Gymnastik- und Wassergymnastiktrainingsstunden an die Reihe.

Sechs verschiedene Angebote gibt es bei der AWO in Diedorf jede Woche. „Bewegung ist das A und O. Da darf man nicht nachlassen“, sagt Hurler. Manchmal fühle sie sich schon etwas wie ein Leithammel, sagt die eher zierliche Frau und lacht. Für ihr fast lebenslanges Engagement wird Herta Hurler nun in der Gemeinderatssitzung vom 2. Mai die Ehrenbürgerwürde von Diedorf verliehen. In dem Gremium war sie zudem 24 Jahre lang Gemeinderätin.

Sie weiß, was wirklich mit dem Geld geschieht

Dabei geht es ihr gar nicht um sie selbst. Etwas für die Gemeinschaft zu tun, etwas zurückzugeben, so sei sie schon erzogen worden. Ihre Mutter war seit 1946 in der Arbeiterwohlfahrt aktiv. Deren Auslöser, sich zu engagieren, war damals die Hilfe der Alliierten für den kranken Vater. Auch die Mutter wollte etwas zurückgeben. Hurler ist selbst dann in den 1970er-Jahren in die Wohlfahrtsorganisation eingetreten. Damals waren ihre drei Kinder noch klein, die Aktionen bei der AWO boten zunächst auch die Möglichkeit, einmal herauszukommen. Jedes Jahr ist sie seitdem bei den Spendensammlungen dabei. Sie weiß, dass einige ihrer Mitsammler schon Situationen erlebt haben, wo gefragt wurden, ob sie wieder Geld für einen ihrer Ausflüge bräuchten. Herta Hurler kann da nur lachen. Sie weiß, was wirklich mit dem Geld geschieht: Ein neues Spielgerät in einem der Kindergärten, eine bessere Ausstattung auf einem Spielplatz oder eine Spende für die Bürgerstiftung, überall taucht die AWO seit Jahrzehnten auf.

Der Lauf der Zeit ist aber auch an ihr nicht vorbeigegangen. Zwar wohnt ihr Sohn mit seiner Familie im selben Haus, doch die beiden Töchter leben weit weg. Vor einigen Monaten ist ihr Mann Georg gestorben. Inzwischen kann Herta Hurler aber sagen, dass es doch immer wieder vorwärtsgehe. „Man muss den inneren Schweinehund schon überwinden. Aber auch in so einer Situation muss man unter Leute gehen und mal raus kommen.“

So geht es weiter: Wie funktioniert eigentlich das Zusammenleben in einem Mehrgenerationen? Mehr dazu lesen Sie in der Wochenendausgabe.

Bereits erschienen in unserer Reihe "Glücklich im Alter":

Themen Folgen