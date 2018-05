vor 57 Min.

Ab Mitternacht ist Bahnlinie nach Donauwörth gesperrt

Brückenbau wird zum Wettlauf mit der Zeit. Übers Wochenende müssen Bahnkunden zwischen Gablingen und Augsburg Hauptbahnhof auf Busse umsteigen. Es gibt Verspätungen und Zugausfälle

Ab Mittwoch-Mitternacht geht für mehrere Tage nichts mehr auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth. Grund ist die „Aktion Brückentausch“. Zwischen Gablingen und Gersthofen wird ein alte Bahnbrücke durch eine neue ersetzt und so ein gefährliches Nadelöhr für Autofahrer beseitigt. Zusätzlich werden Oberleitungen im Gersthofer Bahnhof repariert.

Von Donnerstag, 10. Mai, bis Montag, 14. Mai, ist die Bahnlinie auf beiden Gleisen zwischen Gablingen und Gersthofen nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Im Nahverkehr richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Gablingen und Augsburg Hauptbahnhof ein.

Die Fahrgäste, die von Donnerstag bis Montag unterwegs sein werden, sollten sich vor ihrer Zugfahrt schlau machen, ob sich Züge verspäten oder sogar ausfallen. Das können sie zum einen am Fahrkartenautomaten einsehen. Zum anderen können sie sich im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/ oder über den DB-Streckenagent (www.bahn.de/streckenagent) informieren, inwieweit ihre Zugfahrt von der Baustelle betroffen ist. Bei weiteren Fragen ist die Deutsche Bahn telefonisch unter der Nummer 089/2035-5000 zu erreichen.

Doch warum der ganze Aufwand? Es geht, wie gesagt, um eine alte Brücke, unter der die Straße zwischen Gersthofen und Gablingen hindurchführte. Sie ist inzwischen 118 Jahre alt, für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht mehr geeignet und wird abgerissen.

Die neue Brücke wird wegen der gleichzeitigen Verlegung der Straße ca. 15 Meter vom jetzigen Standort entfernt in den Bahndamm eingeschoben. „Einschieben“ hört sich harmlos an. In Wirklichkeit ist es für den Bautrupp ein Wettlauf mit der Zeit, in dem viele Arbeiten erledigt werden müssen.

Die Brückenarbeiten beginnen am Mittwoch um Mitternacht und sollen, wenn alles glatt läuft, enden am Montag um 5.30 Uhr beendet sein. Denn dann beginnt wieder eider Arbeitswoche und die Züge mit tausenden Pendlern sollen rollen.

Die neue Brücke wurde in den vergangenen Wochen schon vor Ort vorproduziert und wird im Verlauf des Freitag auf Verschubbahnen Millimeter für Millimeter an ihren Bestimmungsort bugsiert. Der Koloss aus Stahlbeton bewegt sich nach Angaben eines Bahnsprechers so langsam, dass das fürs menschliche Auge kaum wahrnehmbar ist.

Vorher müssen Schienen, Schwellen, Schotter rückgebaut, die alte Brücke abgerissen, die Lücke verfüllt und eine neue Lücke im Bahndamm an der Verschubstelle für die neue Brücke vorbereitet sein. Nach dem Brückeneinschub werden die beiden Widerlager mit Erde hinterfüllt. Damit wird wieder ein durchgängiger Bahndamm hergestellt und anschließend Schotter, Schwellen und Schienen wieder aufgebaut.

Die neue Brücke ist größer als die alte, weil sie zwei Fahrbahnen überspannen wird (bisher nur eine). Sie übverspannt mehr als neun Meter und ist gut zwölf Meter breit.

Zur gleichen Zeit laufen im benachbarten Bahnhof Gersthofen Arbeiten an der Oberleitung, sodass auch dieser Bahnhof nicht befahren werden kann.

Neben der Brücke über die Straße gibt es noch eine Brücke über einen Fuß- und Radweg. Sie wurde erst 1998 gebaut, bleibt erhalten und wird nach Angaben der Bahn nicht umgebaut.

Themen Folgen