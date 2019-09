00:31 Uhr

Ab November gibt’s Rot für Biomüll-Sünder

Aufkleber informieren, was nicht in die Biotonne darf.

In die Biotonne darf kein Plastik. Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat eine Kampagne gestartet – die wirft Fragen auf

Von Tobias Karrer

Augsburg In den vergangenen Tagen sind die Telefone in der Stadtverwaltung von Stadtbergen heiß gelaufen. Der Grund ist ein Anhänger, den der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises an allen Biotonnen angebracht hat. Er ist Teil einer Kampagne gegen Plastik im Biomüll. Aufgezählt wird, was nicht in die Biotonne darf. Beunruhigt hat viele Stadtberger wahrscheinlich der unterste, rot unterlegte Abschnitt: „Sonst gibt’s was auf den Deckel! Nach gelb kommt rot. Ihre Biotonne wird ab sofort mit einem Detektor auf Störstoffe kontrolliert. Bei einer roten Karte wird nicht mehr geleert.“

Der Anhänger sei noch keine Verwarnung gewesen, erklärt Daniela Bravi, die Werkleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs. Vielmehr war das erste Infoblatt der Auftakt der Kampagne „kein Plastik in unserem Biomüll“. Anfang November bekomme jeder Haushalt noch eine Infobroschüre und erst ab Mitte des Monats würden dann die gelben und roten Karten verteilt – wenn es Beanstandungen gibt.

Allerdings: Nach Auskunft von Daniela Bravi kommen Müllsünder anfangs noch glimpflich weg. Denn bis Mai 2020 – auch nach mehrfacher Verwarnung – würden die Biotonnen weiterhin geleert, betont Bravi. Erst nach dieser Übergangszeit müssen Bürger, deren Biomüll verunreinigt ist, entweder selbst nachsortieren, extra Restmüllsäcke kaufen und den Abfall umladen oder die Tonne gegen eine Gebühr als Restmüll abholen lassen. Der Detektor ist allerdings schon jetzt an den Müllautos angebracht und im Einsatz. „Wir lassen den immer im Hintergrund mitlaufen“, erklärt die Werkleiterin. Das Gerät erkenne metallisch leitfähiges Material, wie es auch in Milchpackungen oder Chipstüten zu finden sei. Das Ergebnis bisher: „Unser Biomüll hat eigentlich eine gute Qualität. Der Detektor schlägt bei fünf Prozent aller Tonnen aus, es ist also noch Luft nach oben.“

Ein „klassischer Fehler“, der laut Bravi noch vielen unterlaufe: Kompostierbare Plastiktüten würden im Biomüll entsorgt. Die Tüten würden sich beim langsamen Kompostierungsprozess zwar zersetzen. In der „Bioabfallvergärungsanlage“ in Augsburg würde jede Art von Plastik zerkleinert und müsse dann entweder teuer im Restmüll entsorgt oder als Mikroplastik im Kompost landen, erklärt Daniela Bravi. Allgemein bedeute das Aussortieren von Störstoffen wie Plastik einen großen Mehraufwand, dessen Kosten jetzt nicht mehr alle Bürger tragen sollen, sondern nur noch diejenigen, die den Biomüll auch verunreinigen, so die Werkleiterin.

Ein Aufkleber auf der Tonne wird in Zukunft das Motto #GemeinsamGegenPlastik verkünden, während auf dem Anhänger alles aufgezählt wird, was nichts im Biomüll verloren hat. Darunter auch „Zigarettenkippen“, „Fleischreste“ oder „Kleintierstreu“. In die Biotonne gehören unter anderem Speise- und Lebensmittelreste pflanzlicher Herkunft, Kaffeesatz und Kaffeefilter, Eierschalen, Fallobst, Unkraut, Gras- und Heckenschnitt – eine ausführliche Liste findet sich im Internet unter www.awb-landkreis-augsburg.de. "Kommentar

