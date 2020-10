12.10.2020

Ab nächstem Jahr wachen Naturpark-Ranger über die Westlichen Wälder

Plus Im Laufe des nächsten Jahres werden Besucher der Westlichen Wälder häufiger Naturpark-Rangern begegnen. Wie es dazu kam und welche Aufgabe die Ranger erfüllen.

Von Tobias Schertler

Ab nächsten Frühling werden drei Naturpark-Ranger in den Westlichen Wäldern unterwegs sein. Mit Schlapphut und passenden Klamotten ausgestattet, werden drei Ranger ihren Arbeitsplatz in den Wäldern vom Unterallgäu bis nach Donauwörth haben. Dort sollen sie modellhafte Naturerlebnisangebote entwickeln und umsetzen, mit dem Schwerpunkt auf biologischer Vielfalt. Dazu sind mehrere "Ranger-Stützpunkte" angedacht, die an verschiedenen Punkten über den Naturpark informieren. Bei der Vorstellung der Idee wurden dabei beispielhaft Orte wie das Kloster Holzen oder die Rücklenmühle in Zusmarshausen genannt.

Außerdem ist geplant, Führungen und Vorträge der Ranger im gesamten Naturparkgebiet anzubieten. Zum Arbeitsalltag der Waldhüter soll die Beratung von Erholungssuchenden, Sportlern, Hundebesitzern und weiteren Nutzern der Gebiete wie Mountainbikern gehören. Der Erhalt von Lehrpfaden, wie sie in Dinkelscherben oder Aystetten zu finden sind, gehören ebenso zu ihrem Aufgabenspektrum.

Im Frühjahr 2021 tritt der erste Ranger den Dienst an

Bis Spaziergänger die auffällig gekleideten Ranger in den Wäldern beobachten können, dauert es noch. Um den derzeitigen pandemiebedingten Umständen Rechnung zu tragen, werden die drei Stellen nach und nach eingerichtet. Im Frühjahr 2021 erhält das nördliche Gebiet der Westlichen Wälder den ersten Mitarbeiter, im Sommer darauf folgt ein Angestellter für den südlichen Bereich. Die dritte Stelle wird schließlich Anfang 2022 besetzt. Gefördert wird das Projekt mit 65.000 Euro.

Das ist der Naturpark Westliche Wälder 1 / 3 Zurück Vorwärts Hauptsächlich erstreckt sich das Gebiet über den Landkreis Augsburg. Der größte Teil der 1200 Quadratkilometer großen Fläche liegt in der Region.

Die Landschaft besteht zu 45 Prozent aus bewaldetem Gebiet, von Süd nach Nord verlaufen viele Bachtäler. Bekannte Landschaften des Naturparks sind der Holzwinkel um Welden, die Reischenau bei Dinkelscherben und die Stauden um Fischach.

Der südlichste Punkt des einzigen Naturparks Mittelschwabens liegt in der Nähe von Mindelheim bei Türkheim, der nördlichste in Mertingen bei Donauwörth.

Derzeit werden noch die passenden Naturpark-Ranger gesucht. Was müssen sie mitbringen? Unter anderem ein abgeschlossenes "grünes" Studium, wie Eva Liebig es nennt. Die Geschäftsführerin des Naturparkvereins meint damit zum Beispiel Studiengänge wie Biologie oder Forstwirtschaft. Das ist nötig, da die Waldhüter an wissenschaftlichen Untersuchungen mitarbeiten. Dabei handelt es sich um naturschutzrelevante Forschungen unter anderem mit dem Ziel, der Lebensweise von Tieren wie Hohltauben oder Wildkatzen auf den Grund zu gehen.

