00:34 Uhr

Abbau von Sand in Horgau?

Über diese Frage diskutieren die Räte in der Gemeinde. Außerdem geht es um neue Verkehrsregeln für den Martinsplatz

Bemängelt wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Horgau die schlechte Einsicht an der Kreuzung Waldcafé/Kreisstraße. „Der Spiegel zur Übersichtlichkeit der Kreuzung ist bereits ausgetauscht worden“, sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Da das Grundstück zum Verkauf steht, soll mit einem neuen Eigentümer eine Lösung gefunden werden, um die Verkehrssicherheit an dieser Straßeneinmündung zu verbessern.

Ein Dorn im Auge eines Bürgers war die Parksituation und die Einbahnstraßenregelung am Martinsplatz. Dass der Martinsplatz verkehrsfrei wird, dafür hatte sich der Gemeinderat bereits ausgesprochen. „Von dieser Entscheidung wollen wir auch nicht abrücken.“ An der Einbahnstraßenregelung werde ebenfalls festgehalten, so die Entscheidung vom Amt für ländliche Entwicklung.

Dem Abbau von Sand westlich von Bieselbach steht die Gemeinde Horgau skeptisch gegenüber. Dort soll in den kommenden fünf bis zehn Jahren auf einem etwa zwei Hektar großem Grundstück Sand abgebaut werden. Hafner sieht die Problematik beim Anstieg des Schwerlastverkehrs, denn es wären rund 2000 beladene Lkws erforderlich, um den Sand abzutransportieren. Dafür sind die Ortsstraßen nicht ausgelegt.

Günter Steer (Bündnis Umwelt) sieht die Problematik eher bei der Renaturalisierung und Wiederauffüllung der Grube. Ulrich Mayr (CSU) hingegen wollte wissen, ob dafür Ausgleichsflächen geschaffen werden. „Wir brauchen hier noch genauere Details über Grünflächen, Befüllungsart sowie der Rekultivierung“, sagte Hafner. Der Antrag wurde vom Gemeinderat nun vorläufig abgelehnt, bis weitere Informationen und Details vorliegen. (kräm)

Themen Folgen