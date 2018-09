vor 35 Min.

Abgabe von Problemmüll

Herbstsammelaktion macht auch am Gersthofer Festplatz Station

Gersthofen Im Rahmen der jährlichen Herbstsammelaktion des Landkreises Augsburg wird häuslicher Problemmüll in Gersthofen kostenlos angenommen. Termin ist am Samstag, 13. Oktober, von 8 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz am Festplatz an der Schubertstraße. Angegeben werden können nur Problemabfälle aus Haushalten und haushaltsübliche Mengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben. Größere Mengen sind über Verwerterbetriebe oder bei der GSB (Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH, Schönbachstraße 171, Augsburg, Telefon 0821/413440) zu entsorgen.

Der Problemmüll darf nicht vor Eintreffen der Problemmüllsammelfahrzeuge abgestellt werden.

Abgegeben werden können unter anderem Altfarben und Altlacke, aber keine Dispersions-, Wand-, Abtön-, Silikon, Acryl- oder Kunstharzfarben, Batterien und Akkumulatoren, Fotochemikalien, Holzschutzmittel, Salmiak sowie Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen. Hobby-Chemikalien sollten vor der Sammlung in Art und Menge dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg gemeldet werden (Telefon 08232/9643-21 oder -22). Dort gibt es weitere Auskünfte zu den Stoffen, welche abgegeben werden können. (AL)

Themen Folgen