vor 36 Min.

Abgetrennter Schafkopf: Mehr Angst vor dem Wolf als vor Viehdieben

Plus Wie oft kommt Viehdiebstahl vor? Nach dem Fund eines abgetrennten Schafkopfs in Hirblingen äußern sich Landwirte, Polizei und Fischer: Es passiert immer wieder.

Von Gerald Lindner

Ein fachmännisch abgetrennter Schafkopf wurde am Zaun einer Weide des Moirhofs in Hirblingen gefunden. Wie sich später herausstellte, wurden von der Weide dieses Hofs mehrere Schafe gestohlen. Dies kommt immer wieder vor, ergab eine Umfrage unserer Redaktion bei Polizei, dem Bauernverband, Jägern und Fischern. Warum es so schwer ist, die Täter zu fassen und warum auch der Wolf ins Spiel kommt.

