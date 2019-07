vor 38 Min.

Abiturfeier in Neusäß: Das „Yes we can“-Gefühl soll noch anhalten

Festlich war die Abschlussfeier in der Aula der Beruflichen Oberschule in Neusäß.

84 Abiturienten der FOS und BOS Neusäß freuen sich über ihren Abschluss. Ein junger Mann ist sogar der beste Absolvent in seiner Fachrichtung in Bayern.

Von Julian Kraus

In der großen Aula des Beruflichen Schulzentrums in Neusäß war es voll. Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte waren gekommen, um ihre Absolventen zu feiern und von der Fachoberschule (FOS) bzw. der Berufsoberberschule (BOS) zu verabschieden. 84 junge Männer und Frauen haben das Zeugnis für die Hochschulreife in der Hand.

Auf einen Sektempfang folgte die Lehrerin Renate Ebner-Hösle mit „River flows in you“ auf dem Klavier, bevor der stellvertretende Schulleiter Rainer Bartl sich bei den Gästen für das zahlreiche Erscheinen bedankte.

Auch bei dieser Feier war die „Fridays for Future“-Bewegung ein Thema und wurde gleich bei der zweiten Rede zur Sprache gebracht. Janine Hendriks, die erste Vorsitzende des Elternbeirats, bezeichnete die aktuellen Klimaproteste als konsequent und gut begründet. „Wir brauchen junge Leute, die sich Gedanken machen“, meinte sie. Ein neues Schulfach für umweltbewusstes Leben hält Hendriks in allen Schulformen für sinnvoll. Außerdem lobte sie die FOS und BOS als „tolle Schulform“ bzw. „besseren Weg“ nach einer Ausbildung.

Letzte Abschlussrede für Schulleiter Wunderlich

Auch Schulleiter Jürgen Wunderlich ermutigte die Absolventen, sich in die Gesellschaft einzubringen. Gleichzeitig gab er ihnen mit, das „Ich habe es geschafft“ oder „yes we can“-Gefühl lange beizubehalten und anderswo zu wiederholen, das nötige Durchhaltevermögen zu beweisen und die kommende „Freiheit“, zum Beispiel an einer Hochschule, anzunehmen. Auch Wunderlich ist in Zukunft nicht mehr an feste Arbeitszeiten gebunden, war es doch seine letzte Abschlussrede, die er hielt. Er geht nach diesem Schuljahr in den Ruhestand.

An diesem Abend erhielten die Schüler aber nicht nur ihr Zeugnis. Die zuständigen Lehrer ehrten die Schüler der besten Seminararbeiten, die alle volle Punktzahl erhielten.

Bei der Abschlussfeier der FOS und BOS in Neusäß wurden die jeweils Klassenbesten geehrt: (von links) Rainer Bartl (stellvertretender Schulleiter), Leonie Dockter (Klasse W 13, Note 1,5), Artur Schütz (S 13, 2,0), Johanna Scherer (A 13, 1,3), Stefan Lindauer (B 13 A, 1,3) und Schulleiter Jürgen Wunderlich. Bild: Andreas Lode

Auch die Schülersprecher Ferhan Türk und Stefan Lindauer wandten sich an ihre Mitschüler. Türk dankte allen und auch Schulleiter Jürgen Wunderlich für die Unterstützung und das Vertrauen an die Schüler, während Lindauer auf das letzte Schuljahr und vor allem auf das Schreiben der Seminararbeit zurückblickte. Lindauer, der auch Landesschülersprecher ist, kann sich besonders freuen: Er ist einer von den vier Jahrgangsbesten, die an dem Abend besonders geehrt wurden. 1,3 war sein Notendurchschnitt. Bayernweit war der junge Mann der beste im Bereich Agrar/Bio/Umwelt und wurde von der Landeselternvereinigung ausgezeichnet. Er bekam 100 Euro zur Belohnung. Für Lindauer geht es jetzt weiter mit einer Bewerbung für einen Medizin-Studienplatz.

Johanna Scherer, die ebenfalls einen Notendurchschnitt von 1,3 erreichte macht zuerst ein freiwilliges soziales Jahr, bevor sie Biomedizin studieren will. Auch Artur Schütz verschlägt es an die Universität. Mit seinem Schnitt von 2,0 studiert er Pharmazie. Die Vierte im Bunde der Besten ist Leonie Dockter mit einem Durchschnitt von 1,5. Bei ihr geht es zuerst ins Ausland nach Nordamerika, bevor sie in den Bereich der Wirtschaftsinformatik gehen will.

Die Abiturienten an der FOS und BOS in Neusäß

FOS Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie Lea Achter, Neil Buffinton, Lazaros Christakis, Amelie Dehner, Patrick Fritsch, Magdalena Gerblinger, Sophia Gerstmeier, Franziska Hörmann, Justin Mayer, Anika Nefzger, Robin Neumann, Alexander Nies, Sophie Regending, Yannic Roiser, Anja Roser, Johanna Scherer, Leon Tabery, Isabell Weinbender, Lukas Weixler

Lea Achter, Neil Buffinton, Lazaros Christakis, Amelie Dehner, Patrick Fritsch, Magdalena Gerblinger, Sophia Gerstmeier, Franziska Hörmann, Justin Mayer, Anika Nefzger, Robin Neumann, Alexander Nies, Sophie Regending, Yannic Roiser, Anja Roser, Johanna Scherer, Leon Tabery, Isabell Weinbender, Lukas Weixler BOS Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie Brigitte Braun, Stefan Lindauer, Ramona Memminger

Brigitte Braun, Stefan Lindauer, Ramona Memminger FOS Sozialwesen Anton Blunck, Franziska Dorn, Laura Drexel, Alena Fink, Luka Frank, Rebecca Hörmann, Marie-Sophie Jaser, Mark König, Marilena Kunz, Laura Lugert, Lara-Isabelle Mayershofer, Elena Okunmeh, Tsvetelina Peneva, Artur Schütz, Joana Scott, Tim Seifert, Julian Sperger, Laura Tafferner, Antonia Wehler, Jennifer Weinbender, Gerda Zeplit, Amelie Zsidakovits

Anton Blunck, Franziska Dorn, Laura Drexel, Alena Fink, Luka Frank, Rebecca Hörmann, Marie-Sophie Jaser, Mark König, Marilena Kunz, Laura Lugert, Lara-Isabelle Mayershofer, Elena Okunmeh, Tsvetelina Peneva, Artur Schütz, Joana Scott, Tim Seifert, Julian Sperger, Laura Tafferner, Antonia Wehler, Jennifer Weinbender, Gerda Zeplit, Amelie Zsidakovits FOS Wirtschaft und Verwaltung Jasmin Altundal, Vanessa Bäumel, Leonie Dockter, Jasmin Feyer, Celine Fischer, Eleonora Gette, Julian Götz, Daniel Gutmann, Sarah Gutschon, Leopold Hartmann, Moritz Jahme, Mert Kacar, Nico Konze, Alina Kopfmüller, Roman Korcakov, Patrick Miller, Sascha Sprengler, Nathalie Straller, Simone Wittmann, Philipp Wölfel, Ugurcan Yildirim.

Aus Datenschutzgründen haben nicht alle Absolventen einer Veröffentlichung ihres Namens zugestimmt. Daher ist die Liste nicht vollständig.

