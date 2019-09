30.09.2019

Abkochgebot: So reagieren die Schulen in Gersthofen

Die Kinder müssen in Gersthofen ihre Getränke von zu Hause mitbringen. Warum auch der Chemieunterricht von den Sicherheitsregelungen betroffen ist.

Von Gerald Lindner

Seit 21. August muss das Leitungswasser in Gersthofen vor dem Verzehr abgekocht werden – wegen coliformer Keime, die bei Routineuntersuchungen entdeckt worden waren. Seither blieb die Suche nach der Ursache vergebens. Für Privathaushalte mit wenigen Familienmitgliedern ist das Abkochen eine lästige Pflicht – aber wie gehen die Gersthofer Schulen mit ihren Hunderten Schülern damit um?

In der Anna-Pröll-Mittelschule wurden die Wasserspender bis auf Weiteres stillgelegt. „Wir haben am ersten Schultag die Mädchen und Jungen informiert“, erklärt Schulleiterin Sigrid Puschner auf Anfrage. Die Kinder und Jugendlichen müssten nun ihr Getränk selbst mitbringen. „Für die Ganztagsklassen haben wir allerdings Wasserflaschen in petto, wenn diese benötigt werden.“

Aufpassen, dass man keine Hysterie entwickelt

Der Koch koche das Wasser ab. „In den Lehrküchen verzichten wir halt bis auf Weiteres auf die Zubereitung von Salaten.“ Die Duschen könnten nach dem Sport oder nach den FCA-Stunden benützt werden. Sigrid Puschner rät zur Besonnenheit: „Man muss aufpassen, dass man keine Hysterie entwickelt – man bildet sich schnell auch etwas ein.“ Daher sollten die Vorsichtsmaßnahmen auch einen gewissen Rahmen nicht überschreiten.

„Grundschulkinder duschen nicht nach dem Turnunterricht“, erklärt Helmut Micklitz, Rektor der Pestalozzischule. „In dieser Beziehung haben wir einen Vorteil gegenüber den höheren Schulen.“ Es gebe aber im allgemeinen Unterrichtsablauf keine Probleme. „Die Kinder wissen, dass der Wasserhahn tabu ist.“ Anstatt sich bei Durst am Wasserhahn ein Glas zum Trinken zu füllen, erhalten nun die Kinder von den Eltern mehr Getränke von zu Hause mit. „Die Kinder sind sehr diszipliniert und wissen, weil sie ja alle aus Gersthofen stammen, schon von daheim her, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Auch die Eltern reagierten ruhig, betont Micklitz.

Trinkbrunnen in der Mensa sind gesperrt

Etwas komplizierter stellt sich die Lage im Paul-Klee-Gymnasium dar, sagt stellvertretender Schulleiter Manuel Streubert. „Die Trinkbrunnen in der Mensa sind gesperrt, ebenso jede Trinkwasserstelle. Als wir die roten Zettel des Landratsamts anbringen mussten, ist uns erst aufgefallen, wie viele Wasserstellen wir im Haus haben.“ Die Eltern seien angehalten worden, den Kindern ausreichend Getränke mitzugeben. „Weil nicht alle Schüler direkt aus Gersthofen kommen, wo ja abgekocht werden muss, haben wir die Eltern aus den anderen Gemeinden ebenfalls informiert.“

Die Mädchen und Buben wurden am ersten Schultag von den Klassleitern darauf aufmerksam gemacht, dass das Trinken aus den Wasserhähnen tabu sei. „Überall an den Wasserstellen wurden die roten Informationszettel des Landratsamts angebracht“, sagt Streubert. „Im Lehrerzimmer kochen wir den Kaffee mit mitgebrachtem Wasser. Die Erschwernisse durch das Abkochgebot lägen aber woanders: „Im Chemieunterricht sind wir bei manchen Versuchen eingeschränkt. Denn wir können im Notfall die Augenduschen nicht benutzen.“ Das erfahre er als Chemielehrer direkt im Unterricht. Üblicherweise nütze man dafür Leitungswasser. „Wir haben auch gedacht, dass die Stadt schneller mit dem Problem fertig wird“, so Streubert weiter. Sollte das Abkochgebot weiter andauern, werden wird auf professionelle Augenduschlösungen zurückgreifen müssen. Diese müsste aber erst vom Landratsamt genehmigt und finanziert werden.

Nach dem Sport gebe es wenig Beeinträchtigungen: „Die Zeit, um richtig zu duschen, fehlt uns ohnehin. Die Schüler waschen sich überwiegend nur nach dem Sport.“ Aber insgesamt werde der Schulbetrieb schon deutlich eingeschränkt.

