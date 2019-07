vor 23 Min.

Abschied des Kobelpfarrers

Markus Schrom geht nach Fischach

Nach vier Jahren wechselt Pfarrer Markus Schrom von der Pfarreiengemeinschaft am Kobel nach Fischach. Seine Gemeinde in Westheim und Steppach verabschiedet ihn bei Gottesdienst und Pfarrfest am Sonntag, 21. Juli, in Steppach. Dabei bietet sie alle guten Talente auf: Der Festgottesdienst ab 11 Uhr wird von Orchester und drei Erwachsenenchören aus beiden Gemeinden mit der berühmten „Spatzenmesse“ von Mozart musikalisch gestaltet. Auch der Jugendchor Raphaelos hat einige Lieder vorbereitet.

Beim Pfarrfest sind dann nicht nur Speisen (Spanferkel) und Getränke, sondern auch ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und Modelltrucks geboten. Für Musik sorgt das Fiscaha Trio. Das Fest klingt gegen 17 Uhr aus.

Die Pfarrgemeinschaft am Kobel wird mit Neusäß zusammengelegt. Die Gemeinschaft wird sieben Pfarrstellen umfassen. Der bisherige Sendener Stadtpfarrer Stephan Spiegel wird ab 1. September der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Neusäß sein, da Pfarrer Wolfgang Kretschmer mit 60 Jahren nicht mehr solch eine große Gemeinde übernehmen wollte. (dav)

Themen Folgen