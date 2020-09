vor 1 Min.

Abschied für Irmgard Haag

Ein besonderer Ausstand findet in Willishausen statt

Jedes normale Kindergartenjahr endet mit der Verabschiedung der Vorschulkinder und ist somit der Abschluss und Höhepunkt eines Kindergartenjahres. In diesem Jahr allerdings werden die zukünftigen Abc-Schützen nur innerhalb ihrer Gruppen verabschiedet. Doch Pfarrer Manfred Gromer feierte beim Sonntagsgottesdienst unter Corona-Regeln in Willishausen einen besonderen Ausstand: Irmgard Haag hat die Leitung an Alexandra Sohr übergeben (wir berichteten) und geht in Ruhestand.

Vor vier Jahren übernahm Irmgard Haag die Leitung des Kindergartens St. Martinus in Willishausen. Doch schon bald musste aufgrund des Zuwachses der kleinen Sprösslinge im Neubaugebiet Oggenhof ein weiterer Standort errichtet werden. Verbunden war damit die komplette Überarbeitung des Erziehungskonzeptes für zwei Standorte. Das Personal musste den Gruppen entsprechend neu eingeplant und effizienteren Strukturen unterzogen werden. Und so wurde Frau Haag schnell auch bei dem Neubau, welcher im kommenden Jahr bezogen wird, in die Planungen miteingebunden. Die Offenheit für die Belange der Kinder und Eltern sowie des Personals war ihr immer wichtig. Zur Verabschiedung durften nur 50 Personen anwesend sein. Somit war das Gotteshaus bald ausgebucht. Bürgermeister Peter Högg nahm an der Verabschiedung ebenso teil wie die Belegschaft und der Elternbeirat. Deren Vorsitzender Richard Prues verabschiedet Haag mit einem „Auf Wiedersehen“ bei der Einweihung des neuen Kindergartens. (AL)

