00:35 Uhr

Abschied nach 17 Jahren Jugendamt

Die Spitzenbeamtin Christine Hagen geht in den Ruhestand und erklärt, wie in der heutigen Zeit Familien in Not geraten. Doch ein Punkt macht ihr Mut

Von Jana Tallevi

Dieses Amt in der Landkreisverwaltung ist jedem bekannt: das Jugendamt, das eigentlich Amt für Jugend und Familie heißt. Etwa 1400 Fälle bearbeitet die Abteilung pro Jahr, in den dramatischsten geht es dabei um die Unterbringung von Kindern außerhalb der Familie, in Heimen oder bei Pflegefamilien. Nun geht die langjährige Leiterin des Jugendamts, Christine Hagen, in Ruhestand. Am heutigen Freitag hat sie ihren letzten Arbeitstag.

Viele Jahre hatte die Juristin und bayerische Spitzenbeamtin Christine Hagen zuvor in der Regierung von Schwaben verbracht. Dennoch war die Übernahme des Jugendamts 2002 kein kompletter Neuanfang – eher eine Rückkehr und so etwas wie ein berufliches Ankommen. Denn bereits in den 1980er-Jahren war ihr klar gewesen, dass sie einmal im sozialen Bereich dieser Behörde tätig sein möchte.

Dabei waren die Vorzeichen für ihren Neubeginn gar nicht so gut. Hat die Behörde heute mehr als 100 Mitarbeiter, waren es damals gut die Hälfte. Viele Beschäftigte seien überarbeitet gewesen und hätten sich wenig wertgeschätzt gefühlt, erinnert sie sich. Aufbauarbeit an ganz vielen Seiten war deshalb gefragt. Dazu zählt unter anderem der flächendeckende Aufbau der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit, die Entwicklung der Familienbüros oder der Aufbau des Bildungsbüros.

Wobei Christine Hagen klarmacht: Entwickeln und Umsetzen kann auch ein Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt neue Ideen nur mit politischer Rückendeckung einerseits und einem kompetenten Team auf der anderen Seite. Beides habe sie im Landratsamt Augsburg immer gehabt. Wenn Christine Hagen über das Amt für Jugend und Familie spricht, dann steht zu Beginn deshalb immer ein „Wir“. Und das schließt ganz besonders ihre Mitarbeiter ein. „Ich habe in diesen Jahren selbst so viel gelernt wie in meinen gesamten Berufsjahren davor nicht“, spricht sie vor allem ihre pädagogischen Mitarbeiter an.

Die Nähe zu den Menschen, das habe ihre Arbeit in diesen Jahren so attraktiv gemacht. Kennzeichnend sei dabei in den vergangenen Jahren ein Wandel in der Gesellschaft gewesen, der die Präventionsarbeit immer stärker zu einem Schwerpunkt der Aufgaben im Jugendamt werden lasse. Die Bereiche Medienkonsum und Medienmissbrauch gehörten dazu. Kinder und Jugendliche müssten zudem lernen, wie eine demokratische Gesellschaft funktioniert. „Sie müssen erfahren, dass sie selbst Teil der Gesellschaft sind und etwas bewirken können“, spricht sie auch die Bedeutung von kommunaler und schulischer Jugendarbeit an.

Eine andere Entwicklung gibt Christine Hagen zudem zu denken: Bei den rund 250 Kindern, die in Heimen oder in Pflegefamilien leben und vom Amt betreut werden, gebe es praktisch keinen Fall mehr, in dem nicht eine psychische Erkrankung in der Familie eine entscheidende Rolle spiele.

Hagen: „Der Druck auf Familien nimmt zu. Es gibt inzwischen wirklich viele Familien, die sich um existenzielle Fragen Gedanken machen müssen.“ Entscheidend sei dabei oft die Frage nach passendem Wohnraum. Immer wieder stünden Familien im Landkreis vor einer Zwangsräumung, gleichzeitig hätten viele Gemeinden auch in ihren Obdachlosenunterkünften keinen Platz mehr.

Auch ein „normaler“ Umzug oder die Trennung der Eltern sei ein Bruch in der Biografie von Kindern, der nicht immer einfach zu verarbeiten sei. Im Landkreis sei die Zahl von Scheidungen traditionell höher als im bayerischen Durchschnitt. „Warum das so ist, wissen wir nicht.“ Problematisch sieht sie auch die Entwicklung, sehr kleine Kinder für sehr lange Zeit in einer Krippe unterzubringen. Christine Hagen spricht dabei von bis zu zehn Stunden pro Tag.

Die vielleicht größte Aufgabe der Jugendarbeit in den kommenden Jahren sieht sie in der Integration von Zuwanderern – und dabei geht es ihr nicht um Flüchtlinge, sondern um Migranten aus der Europäischen Union oder anderen Drittstaaten. „Wir wissen noch nicht, wie wir an diese Familien herankommen.“

Dennoch sieht Christine Hagen auch positive Entwicklungen in der Gesellschaft. Noch nie sei in den Familien so wenig geschlagen worden in der Erziehungsarbeit, und noch nie hätten Eltern so wenig Vorbehalte, sich bei Schwierigkeiten in der Erziehung vom Jugendamt helfen zu lassen. „Das ist auch ein Verdienst unserer Familienstationen“, ist Christine Hagen überzeugt. Zudem habe die pädagogische Qualität der Kindertagesstätten in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen. „Wenn ich heute in einen Kindergarten gehe, dann treffe ich auf Kinder voller Selbstvertrauen. Das gibt mir Mut und Hoffnung.“

Themen Folgen