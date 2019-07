vor 33 Min.

Abschied vom „Peter-Krauß-Gymnasium“ (PKG)

Laudatoren würdigen den Chef, der zwölf Jahre die Geschicke der Gersthofer Schule geleitet und viele Akzente gesetzt hat. Alle haben große Wertschätzung.

Von Gerald Lindner

Keine Myrthenkränzchen oder Palmzweige, keine Huldigungen oder symbolträchtige Handlungen hatte sich der Leiter des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums (PKG), Peter Krauß, zu seinem Abschied mit einem lateinischen Zitat frei nach dem Lyriker Ovid gewünscht. Dass daraus nichts wurde, hatte er allerdings sich selbst zu verdanken: In zwölf Jahren an dieser Schule hat er sich bei Schülern, Kollegen, Eltern und weit über die Schulfamilie hinaus höchste Wertschätzung erworben.

Krauß’ Stellvertreter Manuel Streubert würdigte dessen Liebe, Hingabe zum Beruf, dem Unterricht und zu den Schülern und Kollegen: „Die grundlegende Gelassenheit hat die Zusammenarbeit leicht gemacht.“ Das Kürzel PKG stehe somit nicht für den Maler Paul-Klee, sondern für „Peter-Krauß-Gymnasium“. Und schon brachte die zweite Stellvertreterin Christine Schaller einen Palmzweig und einen kleinen Ehrenkranz, den Krauß unter allgemeinem Gelächter aufsetzte.

Reiche Erfahrung nach Gersthofen gebracht

Landrat Martin Sailer würdigte den reichen Erfahrungsschatz, den Peter Krauß mit nach Gersthofen gebracht hatte. „Zudem hat er sofort ja gesagt, als es darum ging, beim neuen Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf Aufbauarbeit zu leisten.“ Krauß habe auch konstruktiv am neuen Paul-Klee-Gymnasium und den Neubauplänen auf dem Gersthofer Festplatz mitgearbeitet: „Sie gehen von Bord in einer Phase, wo wir wissen, wie es hier weitergeht“, betonte Sailer. Er wünschte dem scheidenden Schulleiter für dessen Zweitwohnsitz Genua alles Gute. Dort hatte Krauß am Anfang seiner Laufbahn acht Jahre lang an einer deutschen Schule unterrichtet, besitzt seither dort eine Wohnung.

Bürgermeister Michael Wörle sagte: „Du wolltest den Kindern eine Schule bieten, die Wissen vermittelt und auch Spaß macht und mit durchdachten Entscheidungen sehr viel zur positiven Ausstrahlung der Schule beigetragen.“

Stets eine offene Türe

Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung hätten die Zusammenarbeit geprägt, schloss sich Michaela Rogg vom Elternbeirat den Laudatoren an. „Sie hatten stets eine offene Tür und ein offenes Ohr für Schüler, Kollegen und manchmal nervende Eltern.“ Nicht zuletzt seine Liebe zum FCA – Peter Krauß ist bekennender Fan – habe mit dazu beigetragen, dass das Paul-Klee-Gymnasium zur Eliteschule des Fußballs geworden ist. Denn bereits im Jahr 2013 wurde die erste Kickerklasse „mit 25 energiegeladenen und temperamentvollen Jungs ins Leben gerufen“, informierte Christine Schaller. „Die Schulmannschaft hat heuer auf Bundesebene sogar den zweiten Platz geholt.“

Die Schülersprecher Antonia Hönl, Nina Berger und Kilian Ludsteck erinnerten daran, dass der Schulleiter schon mal auch außerhalb des Dienstes bei Partys mit Schülern auf der Tanzfläche zu sehen war. Krauß, der Geschichte, Katholische Religion und Latein unterrichtete, habe so begeistert für die Fremdsprache geworben, dass sich viele Schüler für Latein statt für Französisch entschieden hätten.

Personalratsvorsitzender Martin Knopf betonte: „Sie haben ihre Herkulesaufgabe mit Ruhe und Sachlichkeit und unprätentiös gelöst.“ Augenzwinkernd wies er auf das Durchsetzungsvermögen von Krauß hin: „In ihrer Fußballerzeit als Verteidiger bei der DJK DonBosco hatten Sie den Spitznamen „Schraubstock“.

Ein Schulleiter, „besonders wenn er Anhänger des FCA ist, muss einiges einstecken können“, sagte Ministerialbeauftragter Peter Kempf. Kempf überreichte ihm dann die Versetzungsurkunde in den Ruhestand.

Gersthofer Schüler setzen Glanzpunkte

Auch die Schüler beteiligten sich: So spielte die Big-Band während der Feier. Eine mitreißende Soulstimme zeigt Rosalie Winter unter anderem mit Whitney Houstons „Greatest Love of all“. Zwei Nachwuchskicker zeigten, wie gut selbst die jüngsten Fußballklässler mit dem Ball umgehen können. Und die Tanzgruppe des PKG bot die Nummer dar, mit der sie auf Bundesebene die Goldmedaille gewann.

Besonders bewegend war allerdings der Auftritt des ehemaligen Schülers Michael Steven Carman, der inzwischen professioneller Solotänzer ist. Sein Auftritt „As far as I remember“ endete in einer tiefen Verbeugung vor seinem ehemaligen Lateinlehrer und Schulleiter.

Witzig, aber auch nachdenklich, zog Peter Krauß zum Abschluss Bilanz: „Ich habe mich gewundert, wie viele Schweinchen seit 2003 durch das Schulsystem getrieben worden sind und dann den Weg alles Fleisches gingen.“ Er habe bei der Lektüre des neuen „Lehrplans Plus“ erstaunt gemerkt, „dass ich seit 40 Jahren kompetenzorientiert unterrichte“. Vielleicht sei aus den Menschen seiner Generation nur etwas geworden, „weil es nicht auf die Lehrmethode ankommt, sondern auf den, der vorne am Pult steht.“

Themen Folgen