00:32 Uhr

Abschied vom „Vater der Stadtkapelle“

Andreas Schürner starb mit 88 Jahren

Beim Frühlingskonzert der Stadtkapelle am 21. März sollte er für seine 70-jährige Mitgliedschaft bei der Stadtkapelle Gersthofen geehrt werden. Das Konzert und die geplante Ehrung mussten aber Corona-bedingt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Daraus sollte leider nichts mehr werden. Vor zwei Wochen ist der Ehrenvorsitzende der Stadtkapelle Andreas Schürner im Alter von 88 Jahren verstorben.

Die Blasmusik begleitete Schürner sein ganzes Leben. Sein Vater war im Jahre 1950 Gründungsvorsitzender der Blaskapelle, aus der 1969 die heutige Stadtkapelle wurde. Der junge „Anderl“ war damals von Anfang an als Tuba-Spieler dabei und blieb es mit großer Freude und Einsatzbereitschaft über 60 Jahre lang. Deshalb fiel ihm auch der altersbedingte Abschied vom aktiven Musikerleben beim Frühlingskonzert im März 2011 nicht leicht.

Zusätzlich zum Musikmachen war er insgesamt 44 Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen tätig: neun Jahre als Kassier und sieben Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Von 1973 bis 2001 lenkte er als Vorsitzender 28 Jahre lang den Verein und prägte ihn in dieser Zeit maßgeblich.

So fielen in seine Amtszeit unter anderem die Einführung der jährlichen Frühlingskonzerte, die erfolgreiche Durchführung von mehreren Vereinsjubiläen und Musikfesten, die Beförderung des Blasorchesters zur Stadtkapelle anlässlich der Stadterhebung, die Einkleidung der Kapelle mit der Schwäbischen Tracht sowie die Wiederaufnahme der Gartenfeste im Auenhof.

Für sein langjähriges herausragendes Engagement im Ehrenamt wurde Schürner mehrfach ausgezeichnet. 1995 überreicht ihm der damalige Landrat Karl Vogele das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Männern und Frauen“.

Der Allgäu-Schwäbische Musikbund, für den er lange im Vorstand des Bezirks 15 wirkte, zeichnete ihn 1998 mit der „Goldenen Anstecknadel am weiß-blauen Band für hervorragende Verdienste um die Blas- und Volksmusik“ aus. Die Stadt Gersthofen mit ihrem damaligen Bürgermeister Siegfried Deffner verlieh ihm im Jahre 2001 die „Bürgermedaille in Silber“, und die Stadtkapelle ernannte ihn in Anerkennung seiner großen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden.

Andreas Schürner lebte die letzten Jahre in Heilsbronn in Mittelfranken. Er blieb aber weiterhin in engem Kontakt zu seiner Stadtkapelle und kam noch regelmäßig zu deren Veranstaltungen nach Gersthofen. In Heilsbronn fand auch die Trauerfeier statt, an der viele langjährige Freunde und Weggefährten der Stadtkapelle teilnahmen.

Ein Blechbläserquartett der Stadtkapelle umrahmte den berührenden Trauergottesdienst musikalisch. Bei der Beisetzung auf dem Friedhof war eine Bläsergruppe mit acht Musiker zugelassen. Erster Vorstand Rainer Schaller würdigte in seiner Trauerrede den vorbildlichen Einsatz und die bleibenden Verdienste des Verstorbenen und bezeichnete ihn als „Vater“ der Stadtkapelle. (Foto: Stephan Baumann)

Themen folgen