vor 39 Min.

Abschied von „Heidi“ im Kindergarten

In Ostendorf wurde Adelheid Kaiser verabschiedet.

Adelheid Kaiser geht in Ostendorf in den Ruhestand

Nach 25 Jahren im Kindergarten Ostendorf tritt Adelheid Kaiser die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit an. Das Kindergartenteam und die Vorschulkinder haben es sich nicht nehmen lassen sie gebührend zu verabschieden. Bei Sonnenschein wurde „Heidi“ Kaiser mit einem großen Stuhlkreis im Garten überrascht. In der Mitte des Kreises durfte sie auf einem Liegestuhl, auch ein Geschenk des Kindergartens für ihren wohlverdienten Ruhestand, Platz nehmen. Umringt von ihren Kolleginnen und den Kindergartenkindern wurde gesungen, Gedichte vorgetragen und von den Kindern und den Kolleginnen gab es zahlreiche Geschenke und Rosen. Auch die Kiga-Leiterin und langjährige Kollegin Jutta Schafnitzel erinnerte gerührt an die gemeinsame Zeit. Stefanie Morhart bedankte sich stellvertretend für den Elternbeirat mit einem Gedicht und einem großen Erdbeerkuchenherz für das langjährige Engagement im Kindergarten. Voller Freude nahm die künftige Rentnerin die vielen Geschenke und guten Wünsche entgegen. Den Kindern überreichte Kaiser zum Abschied liebevoll gestaltete Überraschungspäckchen mit persönlicher Widmung. (peh)