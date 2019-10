10.10.2019

Abschied von einem geschätzten Seelsorger

Dekan Stefan Blumtritt wechselt von Gersthofen ins Landeskirchenamt

Nach neun Jahren als Dekan für die Augsburger Region Nord/West und erster Pfarrer der Kirchengemeinde Gersthofen wechselt Dekan Stefan Blumtritt seine Stelle. Der Berufungsausschuss der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern hat ihn zum Oberkirchenrat und neuen Leiter der Abteilung „Gesellschaftsbezogene Dienste“ im Landeskirchenamt berufen. Blumtritt wird in seinem neuen Amt zuständig sein für die Bereiche Schule, Bildung, Diakonie, Seelsorge und Medien. Seinen Dienst tritt er am 1. Dezember an als Nachfolger von Oberkirchenrat Detlev Bierbaum.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Mit ihren engen Verknüpfungen in die Gesellschaft bietet sie große Chancen, unsere Kirche in einer sich stark verändernden Gesellschaft neu auszurichten.“ Ihm liege daran, Bewährtes zu profilieren und neue Wege und Aufgaben anzupacken. „Ich möchte Menschen begeistern und beteiligen – darauf freue ich mich am meisten“, so Dekan Blumtritt. Mit Blick auf das Dekanat Augsburg fügt er hinzu: „Ich war – und bin auch noch – gern hier. Das hohe Engagement der Mitarbeitenden, das konstruktive Miteinander, das Ringen um gute und voranbringende Lösungen und der freundliche und herzliche Umgang haben mir immer Freude und Spaß gemacht.“

Die offizielle Verabschiedung von Dekan Stefan Blumtritt findet nun statt am Samstag, 12. Oktober, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Gersthofen, Kirchplatz 1. (AL)

