vor 50 Min.

Abschlusstour führt nach Siebenbrunn

Am letzten Tag des Stadtradelns wurde in Stadtbergen eine Abschlusstour organisiert – von Stadtbergen über Königsbrunn nach Siebenbrunn.

Stadtberger beenden Stadtradeln

Am diesjährigen Stadtradeln haben sich die Bürger aus Stadtbergen rege beteiligt. In 17 Teams waren 158 Radelnde unterwegs und sind zusammen fast 29000 Kilometer gefahren.

In der Stadt organisiert bereits seit drei Jahren die Arbeitsgemeinschaft der Vereine unter der Leitung von Roland Mair gemeinsame Touren. Diese entfielen aufgrund der Covid-19-Entwicklung diesmal fast alle – doch am letzten Tag konnte die Abschlusstour angeboten werden. Zahlreiche Bürger beteiligten sich an der Fahrt, die von Stadtbergen über Königsbrunn nach Siebenbrunn führte. Bürgermeister Paul Metz bedankte sich mit einem Buch des Landschaftspflegeverbands zu den Naturschätzen im Wertachtal bei den Radlern für das Engagement und wünschte sich mehr Einsatz des Fahrrades im Alltag.

Die ausgefallene Auftaktveranstaltung des Landkreises werde im nächsten Jahr in Stadtbergen stattfinden, erklärte der Radfahrbeauftragte Jonas Fricke. In den nächsten Tagen können unter www.stadtradeln.de noch Kilometer nachgetragen werden. (AL)

