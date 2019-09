vor 5 Min.

Abstraktionen der Natur

Im Stadtberger Rathaus sind Arbeiten der Künstlerin Kersten Thieler-Küchle zu sehen

„Abstraktionen der Natur“ sind ab Freitag, 13. September, im Rathaus Stadtbergen zu sehen. Um 19.30 Uhr wird im Foyer die Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerin Kersten Thieler-Küchle aus Schwabmünchen eröffnet. Die Einführungsrede hält der Kunsthistoriker Norbert Leudemann.

Die in Erlangen geborene Künstlerin studierte an der Münchner Akademie der Künste Malerei, Grafik und Bildhauerei, außerdem Kunstgeschichte an den Universitäten in München und Erlangen. Seit 1985 ist sie freiberuflich tätig als Künstlerin.

Sie ist Mitglied im BBK-Schwaben Nord und Augsburg und Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchen. 2007 erhielt sie den Kunstpreis der Stadt Schwabmünchen und 2014 den Kunstpreis der Stadt Bad Wörishofen.

Kersten Thieler-Küchle war an vielen Ausstellungen beteiligt, unter anderem in: München, Hamburg, im Kunstmuseum Düsseldorf, Berlin, Erlangen, Schwabmünchen, Augsburg, Irsee, Landsberg/Lech, Bad Wörishofen, Innsbruck, St. Anton am Arlberg, Wien, Florenz, Izmir, Istanbul, New York, Kunstmuseum Ebeltoft/Dänemark.

In ihrem Zyklus Abstraktionen der Natur zeichnet sie das, was sie sieht, nimmt Formen, Farben und Strukturen aus dem Gesehenen und setzt es in einen neuen Kontext. Alles, was sie umgibt, was um sie herum existiert, was ihre Umwelt repräsentiert, löst Empfindungen, Assoziationen und konkrete Ideen aus.

Diese mit ihrer Malerei weiterzudenken, weiter daran zu arbeiten, zu verändern, zu transponieren und neue Zusammenhänge herzustellen, führt zu ihrer ganz eigenen Formensprache. Damit bildet sie die Natur nicht einfach nur ab, sondern arbeitet durch die Abstraktion der vorgefundenen Formen, Farben und Strukturen ihr eigentliches Wesen heraus. (AL)

Die Ausstellung ist bis zum 1. November zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Themen Folgen