vor 35 Min.

Absurder Kampf um eigene vier Wände

Stadthalle Gersthofen zeigt die turbulente Komödie „Das Haus“

In Zeiten der niedrigen Zinsen, aber auch immer weiter ins Astronomische steigenden Mieten träumen viele vom Eigenheim. Dass so ein Hauskauf aber auch seine Tücken haben kann, zeigt Brian Parks in seiner Komödie „Das Haus“. Für eine Aufführung dieses turbulenten Stücks am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Die Rotemunds wollen ihr geliebtes Eigenheim an zwei auf den ersten Blick wunderbare junge Menschen verkaufen. Die Schlüsselübergabe droht aber dramatisch in einer apokalyptischen Zimmerschlacht zu scheitern. Das Noch-Wohnzimmer der Rotemunds wird zur modernen Arena, in der vier Gladiatoren ums nackte Überleben kämpfen.

Für die Aufführung der Komödie „Das Haus“ am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 7. November, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Autor der turbulenten Komödie.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (lig)

zum Preis von 32,50/29,10/ 23,50 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).